Умер мгновенно: мальчика из России дважды переехали и протащили 20 метров
В Нижегородской области 11-летний мальчик погиб в страшной аварии. Как сообщает областное УМВД, его дважды переехали машины.
Трагедия произошла возле дома №31 на улице Степана Разина в городе Выкса. Когда подросток переходил дорогу, его поочередно сбили две иномарки — Kia Carnival и Kia Soul под управлением женщин 43 и 54 лет. По данным ГИБДД региона, второй автомобиль протащил ребенка по асфальту около 20-ти метров.
К несчастью, школьник скончался до приезда скорой — его травмы оказались несовместимы с жизнью. Сейчас на месте находятся автоинспекторы и следственно-оперативная группа, которая выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
