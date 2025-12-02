Умер мгновенно: мальчика из России дважды переехали и протащили 20 метров

02 декабря 2025, 14:48

В Нижегородской области в ДТП погиб школьник, которого сбили две машины

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нижегородской области 11-летний мальчик погиб в страшной аварии. Как сообщает областное УМВД, его дважды переехали машины.