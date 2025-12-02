В Новосибирске внучка обвинила частный пансионат в смерти бабушки

02 декабря 2025, 14:30

Фото: iStock/PIKSEL

Жительница Новосибирска обвинила частный пансионат в смерти своей бабушки. Об этом пишет «КП-Новосибирск».





86-летняя Алла Васильевна должна была провести в доме престарелых около трех недель, но под конец этого срока ей стало плохо. Работники позвонили родственникам и сообщили, что вызвали медиков, но женщина, несмотря на их помощь, скончалась.

«Когда нам вынесли гроб, я обомлела. У бабушки на лбу и на макушке были раны. Я спросила у судмедэксперта, могла ли такая травма стать причиной смерти. Он ответил: «Да, конечно, могла». Основной диагноз в заключении — отек головного мозга», — рассказала внучка.