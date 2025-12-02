Достижения.рф

Девочка с расстройством психики забеременела после группового изнасилования

Фото: iStock/feri ferdinan

В Казахстане 14-летняя девочка забеременела после группового изнасилования. Об этом сообщает агентство Nur.kz, ссылаясь на благотворительный фонд.



По его данным, над школьницей с ментальными нарушениями, предположительно, надругалась толпа мужчин. По словам ее матери, педофилов еще не поймали.

«Маме и девочке не помогает никто. И мы не знаем, что делать», – заявили волонтеры.
После этого полиция начала досудебное расследование. Вскоре стражи порядка вычислили и задержали одного из подозреваемых.
«После полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», – говорится в сообщении.
Лидия Пономарева

