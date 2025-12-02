Девочка с расстройством психики забеременела после группового изнасилования

02 декабря 2025, 15:09

В Казахстане школьница забеременела после группового изнасилования

Фото: iStock/feri ferdinan

В Казахстане 14-летняя девочка забеременела после группового изнасилования. Об этом сообщает агентство Nur.kz, ссылаясь на благотворительный фонд.





По его данным, над школьницей с ментальными нарушениями, предположительно, надругалась толпа мужчин. По словам ее матери, педофилов еще не поймали.

«Маме и девочке не помогает никто. И мы не знаем, что делать», – заявили волонтеры.

«После полного и всестороннего расследования будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», – говорится в сообщении.