Житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома

В подмосковном Подольске произошел трагический инцидент: 57-летний Василий Петров открыл огонь по компании людей, которые громко шумели во дворе его многоэтажного дома. В результате стрельбы одна женщина, 36-летняя Екатерина К., скончалась до приезда скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».