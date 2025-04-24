Житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома

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В подмосковном Подольске произошел трагический инцидент: 57-летний Василий Петров открыл огонь по компании людей, которые громко шумели во дворе его многоэтажного дома. В результате стрельбы одна женщина, 36-летняя Екатерина К., скончалась до приезда скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
По предварительным данным, Петров, недовольный тем, что подвыпившие соседи поют песни на лавочке, вышел на улицу с самодельным пистолетом-пулемётом, изготовленным с использованием приклада от винтовки «Винторез». Сначала он сделал предупредительный выстрел, однако это не остановило компанию. В ходе потасовки, когда люди попытались вырвать оружие из рук Петрова, он нажал на спусковой крючок, и пуля попала в Екатерину.
Полиция незамедлительно задержала Василия Петрова. Дело находится под контролем Прокуратуры Московской области. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полиция незамедлительно задержала Василия Петрова. Дело находится под контролем Прокуратуры Московской области. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.
В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова