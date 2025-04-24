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Жителю Люберец, задушившему мать шнуром от утюга, дали 10 лет

Фото: istockphoto.com/AMilkin

Фото: istockphoto.com/AMilkin

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Суд вынес приговор жителю Люберец Кириллу Шарунину, обвиняемому в убийстве матери, подсудимый был признан виновным, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Установлено, что 9 января 2025 года Кирилл Шарунин, находясь на кухне квартиры в Люберцах, где он проживал, в ходе конфликта с матерью избил её хозяйственным молотком по голове и рукам, а затем обвязал ей шею проводом от утюга и начал душить. От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Гособвинение в суде поддерживал зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский.

Суд постановил, что вина Кирилла Шарунина установлена, и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Наказание убийца должен будет отбывать в колонии строгого режима.

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#суд
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Бронеавтомобиль на скорости сбил выбежавшего на дорогу ребенка в Уфе
24 апреля 2025, 11:42

Фото: iStock/marima-design

В Уфе произошел серьезный инцидент: бронеавтомобиль сбил школьника, который неожиданно выбежал на проезжую часть. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан» в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Мальчик с рюкзаком, предположительно учащийся второго или третьего класса, внезапно вышел на дорогу, не оглядываясь. В этот момент в него врезалась бронемашина, которая не успела затормозить.

Хотя тип бронеавтомобиля не уточняется, эксперты предполагают, что это могла быть бронемашина «Тигр», известная своими защитными характеристиками и высокой проходимостью.

Информация о состоянии пострадавшего ребенка на данный момент отсутствует. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

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Житель подмосковного Подольска расстрелял пьяную компанию во дворе своего дома
24 апреля 2025, 11:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

В подмосковном Подольске произошел трагический инцидент: 57-летний Василий Петров открыл огонь по компании людей, которые громко шумели во дворе его многоэтажного дома. В результате стрельбы одна женщина, 36-летняя Екатерина К., скончалась до приезда скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
По предварительным данным, Петров, недовольный тем, что подвыпившие соседи поют песни на лавочке, вышел на улицу с самодельным пистолетом-пулемётом, изготовленным с использованием приклада от винтовки «Винторез». Сначала он сделал предупредительный выстрел, однако это не остановило компанию. В ходе потасовки, когда люди попытались вырвать оружие из рук Петрова, он нажал на спусковой крючок, и пуля попала в Екатерину.

Полиция незамедлительно задержала Василия Петрова. Дело находится под контролем Прокуратуры Московской области. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.

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В Москве мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке
В Коммунарке мигрант-продавец плюнул в лицо 11-летней девочке
24 апреля 2025, 09:42

Фото: iStock/nemchinowa

В Коммунарке произошел инцидент, который вызвал общественное возмущение: мигрант, работающий в местном магазине, плюнул в лицо 11-летней девочке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русской общины».
Этот акт унижения, произошедший на глазах у прохожих, стал настоящим шоком для окружающих. Отец девочки не остался в стороне и обратился за помощью к дружинникам, которые оперативно отреагировали на ситуацию.

Вскоре после обращения они посетили магазин и провели с продавцом беседу, направленную на воспитание и понимание последствий его поступка. В результате нарушитель извинился перед девочкой и ее семьей. Этот случай подчеркивает важность общественного контроля и готовности гражданских инициатив реагировать на подобные проявления неуважения и агрессии.

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У Эдиты Пьехи выявлены признаки возрастной деменции и гипертонии
24 апреля 2025, 09:05

Эдита Пьеха (Фото: РИА Новости/Вадим Жернов)

Легендарная певица Эдита Пьеха, которой исполнилось 87 лет, столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По информации Telegram-канала «‎Mash», у артистки обнаружены признаки возрастной деменции, а также гипертония.
Согласно данным, ухудшение состояния здоровья связано с тем, что Пьеха набрала около 30 кг из-за малоподвижного образа жизни. Лишний вес создает дополнительную нагрузку на сердце, что приводит к периодическим гипертоническим кризам и повышенному давлению. В связи с этим артистке неоднократно приходилось вызывать врачей и получать медицинскую помощь.

Эдита Станиславовна проводит большую часть времени в своем загородном доме под Петербургом, в деревне Северная Самарка. Она живет одна, однако за ней ухаживает персонал, который помогает справляться с повседневными делами и следит за состоянием здоровья певицы.

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Экс-полицейский на Камчатке получил 4,5 года колонии за пытки односельчан
24 апреля 2025, 08:46

Фото: iStock/Zolnierek

Усть-Камчатский районный суд приговорил бывшего оперуполномоченного уголовного розыска МО МВД РФ «‎Усть-Камчатский» к 4,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом пишет РИА Новости.
Как установило следствие, в 2024 году он под угрозой физического насилия заставил одну из потерпевших написать заявление о продаже 10 патронов, что является уголовным преступлением.

Кроме того, полицейский дважды применял электрошокер к жителям поселка Козыревск, пытаясь получить информацию о возможных преступлениях. Один из пострадавших был ранее условно осужден, а у другого брат находился в федеральном розыске.

Суд признал его виновным по части 3 статьи 286 УК РФ и назначил наказание с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года и специального звания «капитан полиции». Полицейский частично признал свою вину, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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