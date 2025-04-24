Жителю Люберец, задушившему мать шнуром от утюга, дали 10 лет

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Суд вынес приговор жителю Люберец Кириллу Шарунину, обвиняемому в убийстве матери, подсудимый был признан виновным, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Установлено, что 9 января 2025 года Кирилл Шарунин, находясь на кухне квартиры в Люберцах, где он проживал, в ходе конфликта с матерью избил её хозяйственным молотком по голове и рукам, а затем обвязал ей шею проводом от утюга и начал душить. От полученных травм женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.Гособвинение в суде поддерживал зампрокурора Московской области Сергей Рокитянский.
Суд постановил, что вина Кирилла Шарунина установлена, и приговорил его к десяти годам лишения свободы. Наказание убийца должен будет отбывать в колонии строгого режима.
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