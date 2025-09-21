В Москве поймали педофила, просившего девочек присылать ему интимные фото
В Москве арестовали 41-летнего местного жителя, который развращал российских школьниц в интернете. Об этом рассказали в столичной полиции.
В 2019-м году москвич завел аккаунт в социальной сети под чужим именем. Там же он познакомился с двумя девочками-подростками. В ходе переписки мужчина убедил их отправить ему свои интимные фото.
«При обыске были изъяты планшет, несколько смартфонов и флеш-накопители», — передает ведомство.Вскоре извращенца поймали, обвинив его в развратных действиях (части 3 статьи 135 УК). Доказательства нашлись при обыске его квартиры — полицейские проверили планшет, несколько телефонов и флеш-накопителей. Сейчас педофил находится под стражей.