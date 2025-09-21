В Москве поймали педофила, просившего девочек присылать ему интимные фото

21 сентября 2025, 17:40

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Москве арестовали 41-летнего местного жителя, который развращал российских школьниц в интернете. Об этом рассказали в столичной полиции.





В 2019-м году москвич завел аккаунт в социальной сети под чужим именем. Там же он познакомился с двумя девочками-подростками. В ходе переписки мужчина убедил их отправить ему свои интимные фото.

«При обыске были изъяты планшет, несколько смартфонов и флеш-накопители», — передает ведомство.