Мужчины устроили перестрелку на проспекте в Петербурге

22 сентября 2025, 11:43

Троих мужчин задержали за перестрелку на проспекте в Петербурге

Фото: iStock/Willard

В Санкт-Петербурге задержали троих мужчин, устроивших перестрелку на Дунайском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу.