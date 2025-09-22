Мужчины устроили перестрелку на проспекте в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали троих мужчин, устроивших перестрелку на Дунайском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу.
Инцижент произошёл вечером 21 сентября. В результате стрельбы один человек получил тяжёлые травмы.
По данным ведомства, конфликт возник между 48-летним местным жителем и тремя неизвестными. Один из нападавших достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, после чего получил ответный огонь из травматического оружия. После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия.
Пострадавшего с серьёзными травмами доставили в больницу. В тот же день оперативники установили причастность двоих местных жителей, которые также находились в медицинском учреждении, а позже задержали третьего подозреваемого на Плесецкой улице.
В отношении всех троих возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Читайте также: