Брошенный автомобиль с лопатой и двухметровый подозреваемый: на Кубани неделю разыскивают «женщину-дюймовочку»

28 августа 2025, 14:14

«Женщину-дюймовочку» Магомедову неделю разыскивают на Кубани

Фото: iStock/Fedorovekb

В станице Воронежской Краснодарского края уже неделю проводится масштабная операция по поискам 36-летней Татьяны Магомедовой, которую местные называют «женщиной-дюймовочкой» из-за роста в 145 см. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.