Брошенный автомобиль с лопатой и двухметровый подозреваемый: на Кубани неделю разыскивают «женщину-дюймовочку»
В станице Воронежской Краснодарского края уже неделю проводится масштабная операция по поискам 36-летней Татьяны Магомедовой, которую местные называют «женщиной-дюймовочкой» из-за роста в 145 см. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Магомедова уехала из дома в прошлый четверг на своей Mazda-3 и не вернулась домой к 15-летней дочери и больной матери. Телефон Татьяны до сих пор выключен, что вызывает тревогу у семьи и близких.
Единственной зацепкой стала видеозапись с камеры, установленной в 10 км от дома. Рядом с машиной Татьяны был замечен подозрительный мужчина ростом около двух метров. Позже его личность была установлена – 51-летний Олег Коваленко. Однако найти мужчину не удалось – он исчез в тот же день. Вскоре был обнаружен его автомобиль, внутри которого находились колесо от Mazda и лопата.
Поисками Татьяны занимаются сотни человек – волонтеры, полиция и местные жители. По словам знакомых женщины, у неё могли быть отношения с предполагаемым похитителем. Татьяна ранее рассказывала, что недавно рассталась с абьюзером, который запрещал ей общаться с подругами. Этот бывший партнёр был также ростом под два метра, что совпадает с описанием подозреваемого.
Расследование продолжается, а родные и волонтеры надеются на скорейшее возвращение женщины домой.
