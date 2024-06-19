У берегов Йемена затонуло торговое судно

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В Красном море затонул корабль, атакованный 12 июня вблизи побережья йеменского портового города Ходейда. Сведенья предоставил Центр координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO), передает ТАСС.
В месте, где последний раз было замечено судно, нашли нефть и обломки. Предположительно, корабль потерпел крушение.
Согласно информации компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, речь идет о грузовом судне Tutor, принадлежащем греческой компании и следовавшем в Индию через Красное море под флагом Либерии.
Как сообщает управление UKMTO, на судне, которое находилось в 66 морских милях (106 км) к юго-западу от йеменского порта Ходейда разгорелся пожар после попадания в него двух снарядов.
Позже поступали данные о попадании третьего снаряда, но огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. По данным ведомства, 15 июня с судна был эвакуирован экипаж.
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Согласно информации компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, речь идет о грузовом судне Tutor, принадлежащем греческой компании и следовавшем в Индию через Красное море под флагом Либерии.
Как сообщает управление UKMTO, на судне, которое находилось в 66 морских милях (106 км) к юго-западу от йеменского порта Ходейда разгорелся пожар после попадания в него двух снарядов.
Позже поступали данные о попадании третьего снаряда, но огонь удалось взять под контроль, и судно продолжило путь к следующему порту захода. По данным ведомства, 15 июня с судна был эвакуирован экипаж.
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Алина Юрчак