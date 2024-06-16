Раскрыты детали атаки хуситов на украинское судно

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Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, который был подан украинским судном Verbena после атаки на него хуситов. Об этом проинформировало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
Уточняется, что в тот момент судно находилось в 8 морских милях от сухогруза. Согласно информации источника, экипаж судна Verbena подал сигнал бедствия из-за возникшего пожара и «невозможности справиться с ним».
Другой сухогруз Anna ответил на сигнал бедствия. Морское судно приняло на свой борт пострадавших моряков для их дальнейшей транспортировки в безопасное место.
Напомним, хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно Verbena, плавающее под флагом Палау, в Аденском заливе. В результате атаки произошло возгорание, один человек пострадал.
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Другой сухогруз Anna ответил на сигнал бедствия. Морское судно приняло на свой борт пострадавших моряков для их дальнейшей транспортировки в безопасное место.
Напомним, хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно Verbena, плавающее под флагом Палау, в Аденском заливе. В результате атаки произошло возгорание, один человек пострадал.
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Екатерина Коршунова