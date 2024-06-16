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Раскрыты детали атаки хуситов на украинское судно

CENTCOM: иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия с украинского судна
16 июня 2024, 07:29
Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

Иранский фрегат Jamaran проигнорировал сигнал бедствия, который был подан украинским судном Verbena после атаки на него хуситов. Об этом проинформировало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.
Уточняется, что в тот момент судно находилось в 8 морских милях от сухогруза. Согласно информации источника, экипаж судна Verbena подал сигнал бедствия из-за возникшего пожара и «невозможности справиться с ним».

Другой сухогруз Anna ответил на сигнал бедствия. Морское судно приняло на свой борт пострадавших моряков для их дальнейшей транспортировки в безопасное место.



Напомним, хуситы из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» обстреляли украинское судно Verbena, плавающее под флагом Палау, в Аденском заливе. В результате атаки произошло возгорание, один человек пострадал.

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#сша
#хуситы
#атака
Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине
Вице-президент США Камала Харрис покинула саммит по Украине до его завершения
16 июня 2024, 07:11

Фото: iStock/Jon Rehg

Вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон. Об этом в социальной сети X написала журналистка Bloomberg Акайла Гарднер.
Согласно информации газеты New York Post, Харрис прилетела в Швейцарию «всего на несколько часов», после краткосрочного посещения данного мероприятия было запланировано ее возвращение в Штаты. По данным Белого дома, вице-президент собиралась покинуть конференцию после ужина лидеров в субботу вечером.

Примечательно, что вместо нее участие в саммите примет советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. Уточняется, что Харрис — «не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия» конференции. Сама вице-президент оценила свой визит на мероприятие как «очень хорошо».

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие.

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#сша
#президент
#китай
#мероприятия
#дома
#лидер
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Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммит по Украине
За скандирование бандеровского лозунга раскритиковали премьер-министра Канады
16 июня 2024, 06:27

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Открыто скандируя бандеровские лозунги, премьер-министр Джастин Трюдо попирает память канадцев, боровшихся с нацизмом, заявил интервью агентству ТАСС посол России в Оттаве Олег Степанов.
«Посольство [России] не раз обращало внимание канадских официальных лиц на нацистский характер этого лозунга, изобретенного бандеровцами в подражание лозунгу "Хайль Гитлер"», – отреагировал дипломат.

Дипломат также отметил, что заместитель Трюдо – вице-премьер Христя Фриланд – ранее позировала с флагами Украинской повстанческой армии* и Украинской национальной ассамблеи – Украинской народной самообороны**.

Вечером 15 июня стало известно, что главы делегаций, участвующих в саммите по Украине, скандировали нацистские лозунги. Во время коллективной фотосессии прозвучали запрещенные в России слова о чествовании Украины и ее героев.

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* УПА, признана экстремистской и запрещена в России

** УНА-УНСО, признана экстремистской и запрещена в РФ
#швейцария
#канада
#украина
#саммит
#нацизм
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Президент Кубы поднялся на борт российских кораблей в порту Гаваны
16 июня 2024, 06:19

Фото: iStock/Сергей Бобылев

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что поднялся на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», который прибыл в порт Гаваны. Политик также поприветствовал моряков из Российской Федерации, сообщается в его аккаунт в соцсети X.
«Потрясающий и приятный день, даже во время непрекращающегося дождя. Добро пожаловать, друзья из России», – написал он.

Кубинский лидер осмотрел интерьер фрегата «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань».

Прибытие корабля ВМФ России в гавань Гаваны 12 июня привлекло внимание местного населения. Люди собрались на пирсе Сьерра Маэстра, чтобы поприветствовать корабельную ударную группу Северного флота, прибывшую на остров с официальным визитом.

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#куба
#россия
#корабль
#президент
#вмф
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Лозунги Бандеры и критика России: что прозвучало на первом дне саммита по Украине
16 июня 2024, 05:30

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

Некоторые главы делегаций на саммите по украинскому конфликту в Швейцарии скандировали нацистский лозунг, а президент Финляндии Александер Стубб заявил о вторжении России в его страну. О резонансных событиях и реакции России на завершившейся первый день конференции по Украине – в материале «Радио 1».


На саммите был сделан ряд резонансных заявлений


На мирной конференции президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в оккупации его страны во время Второй мировой войны. По словам главы государства, в результате военных действий Финляндия потеряла 10 процентов своей территории.

Президент также подчеркнул важность скорейшей организации второй конференции по Украине. Он объяснил эту необходимость тем, что «мир — это не результат, а процесс».

Заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква отметил, что Россия может принять участие в подобном втором саммите «в определенном формате» и что подготовка к нему уже началась.

«А на втором саммите, который мы уже планируем, мы будем говорить со странами. Можем говорить также и об определенных форматах участия России», – подчеркнул он.

Зеленский заявил, что план действий, согласованный на «мирном саммите», отправят России, а также допустил, что конфликт будет завершен в рамках второй конференции. Украинский лидер пояснил, что на этом мероприятии будут обсуждаться приоритетные пункты «формулы мира» – ядерная, гуманитарная и продовольственная безопасность, – что позволит составить план действий по каждому из последующих пунктов формулы мира.

С громким заявлением выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, участники саммита не выступают за эскалацию конфликта и что «никто в этой комнате не хочет воевать с Россией». Это утверждение прозвучало после одобрения Францией ударов по России дальнобойными ракетами и началом подготовки украинских пилотов французскими инструкторам.

https://radio1.ru/news/politika/frantsiya-razreshila-ukraine-obstrelivat-rossiyu-dalnoboinimi-raketami/">
Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами
Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами

Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, заочно отвечая французскому лидеру, напомнил, что в конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО. В частности, имеются ввиду страны, поддерживающие Киев и поставляющие ему оружие.

«Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», – заключил парламентарий.

В России саммит охарактеризовали как фарс


Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что саммит в Бургенштоке полностью потерял авторитет в глазах мирового общественного мнения и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии.

«Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации – главное, чтобы был флажок», – заявил он.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что идея швейцарской конференции провалилась.

«"Саммит мира" начался с констатации, что говорить о мире сегодня не получится, может быть, в следующий раз», – отметил дипломат.

Также он добавил, что «пока все прибывшие могут отдаться любимому занятию – метанию словесных испражнений в сторону России».

Напомним, что, помимо России, в саммите не участвуют другие крупные страны Глобального Юга, в том числе Китай. Москва не была приглашена на конференцию. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, встреча в Швейцарии необходима для поддержания антироссийского психоза.

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#германия
#сша
#мид рф
#китай
#москва
#киев
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Франция разрешила Украине обстреливать Россию дальнобойными ракетами Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, заочно отвечая французскому лидеру, напомнил, что в конфликт на Украине вовлечены около 20 стран НАТО. В частности, имеются ввиду страны, поддерживающие Киев и поставляющие ему оружие. «Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», – заключил парламентарий.В России саммит охарактеризовали как фарсПервый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что саммит в Бургенштоке полностью потерял авторитет в глазах мирового общественного мнения и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии. «Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации – главное, чтобы был флажок», – заявил он.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что идея швейцарской конференции провалилась.«"Саммит мира" начался с констатации, что говорить о мире сегодня не получится, может быть, в следующий раз», – отметил дипломат.Также он добавил, что «пока все прибывшие могут отдаться любимому занятию – метанию словесных испражнений в сторону России».Напомним, что, помимо России, в саммите не участвуют другие крупные страны Глобального Юга, в том числе Китай. Москва не была приглашена на конференцию. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, встреча в Швейцарии необходима для поддержания антироссийского психоза. Читайте также:Главы делегаций на саммите в Швейцарии отметились нацистским лозунгомЗеленский раскрыл подробности «содержательной беседы» с Харрис в ШвейцарииУкраина отказалась вести прямые переговоры с Россией"/>
Китай отговаривал страны от участия в саммите по Украине, заявили в США
16 июня 2024, 05:12

Фото: iStock/Sky_Blue

Представители администрации президента США Джо Байдена заявили, что взгляды председателя КНР Си Цзиньпина на роль Китая в конфликте между Россией и Украиной изменились и что в будущем Китай будет более благосклонен к России, заявила газета New York Times (NYT).
Администрация Байдена считает, что Пекин пытался отговорить другие страны от участия в саммите по Украине в Швейцарии. Ранее Китай уже выражал заинтересованность в инициативе по прекращению огня, но в этот раз не участвовал.

«Скрытое присутствие» КНР было замечено на саммите «Большой Семерки». Лидеры стран G7 назвали государство помощником «российской военной машины» и своенравным экономическим игроком. «Со временем становится ясно, что целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире», – заявил сотрудник администрации американского президента.

Ранее США интересовались мнением Китая и других стран о предложениях России по Украине. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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#китай
#сша
#белый дом
#швейцария
#саммит
#украина
#россия
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В Грузии обратились к Путину с просьбой
Грузинская «Солидарность во имя мира» попросила Путина об отмене визового режима
16 июня 2024, 05:06

Фото: сайт Кремля

Грузинская политическая партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Члены партии направили российскому лидеру видеообращение, которое опубликовал Sputnik.
Политики также призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории России.

«Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений», – сообщается в обращении.

11 июня было объявлено, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией после 16-летнего перерыва. По данным телеканала Mtavari, оба правительства активно работают над этим вопросом и уже начали подбор персонала для посольства Грузии в Москве.

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#грузия
#россия
#визы
#мид рф
#владимир путин
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Такер Карлсон дал оценку умственным способностям вице-президента США
Такер Карлсон заявил о глупости и некомпетентности вице-президента США Харрис
16 июня 2024, 04:29

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон выразил сомнение в умственных способностях вице-президента США Камалы Харрис. Свое мнение он высказал в беседе со зрителями своей авторской программы.
«Камалу Харрис назначают на должности, не соответствующие ее знаниям и умениям. Ей говорят, что она квалифицирована, и, поскольку она глупа, она верит в это», – сказал он.

Ведущий признал, что даже президент Джо Байден пользуется большей популярностью среди граждан, чем вице-президент, которого американцы недолюбливают.

Ранее Карлсон отмечал, что Байден умирает на глазах у всего мира, а администрация продолжает использовать его в качестве инструмента демократической партии. Затем он усомнился, «сможет долго продержаться» вне зависимости от исхода следующих президентских выборов. По мнению журналиста, политики как люди никого не интересуют.

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#сша
#журналист
#джозеф байден
#президент
#выборы
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Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина
Залужный лайкнул публикацию украинского блогера с обвинением Зеленского
16 июня 2024, 04:15

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал блогера Мирослава Олешко, который раскритиковал президента Владимира Зеленского. Блогер опубликовал пост, в котором прокомментировал мирные предложения российского лидера Владимира Путина.
В своей публикации в Facebook* он отметил, что условия, предложенные российским президентом, являются следствием политики Зеленского и что выполнение этих условий гарантирует «конец его власти». Он также заявил, что украинцы являются заложниками продолжающегося конфликта. Залужный лайкнул пост Олешко, что, по утверждению издания «Фикус», «вызвало негативную реакцию в Сети». Спустя время запись была удалена, а по словам Олешко – заблокирована из-за многочисленных жалоб.

Ранее Владимир Зеленский охарактеризовал мирные предложения Владимира Путина как «ультиматум».

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* социальная сеть, запрещенная в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#всу
#владимир зеленский
#украина
#владимир путин
#переговоры
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Трамп пообещал положить конец выплатам Украине
16 июня 2024, 03:57

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал решить вопрос с миллиардными выплатами Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре, передает РИА Новости.
Выступая перед сторонниками в Детройте, штат Мичиган, он отметил, что каждый раз, когда заканчивается визит Владимира Зеленского в США, из Вашингтона поступают очередные миллиарды долларов помощи.

«И так без конца», – посетовал Трамп.

Он добавил, что намерен разобраться с крупными выплатами Киеву.

Бывший американский лидер также назвал Зеленского «величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков».

Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет помощи США Украине в размере 60 миллиардов долларов. Он также заявил, что ситуация вокруг Украины может быть быстро разрешена.

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#дональд трамп
#украина
#выплаты
#сша
#владимир зеленский
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