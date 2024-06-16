В Самарской области маломерное судно задавило плавающего в Волге мужчину

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В Новокуйбышевском районе Самарской области неизвестный, управляя маломерным судном, сбил мужчину, плававшего в реке Волга. Пострадавший скончался по дороге в больницу, сообщили в Центральном МСУТ СК России через Telegram.
По предварительной информации, вечером 15 июня 2024 года неустановленный водитель судна, находясь в 10 метрах от берега протоки Старая Волга в Новокуйбышевском районе, наехал на местного жителя, 1989 года рождения. Мужчина скончался от полученных травм по пути в медицинское учреждение, говорится в сообщении следственного комитета.
Приволжская транспортная прокуратура сообщила прессе, что происшествие случилось около поселка Гранный.
Следственные органы и прокуратура начали проверку по данному факту. Водитель судна разыскивается.
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Следственные органы и прокуратура начали проверку по данному факту. Водитель судна разыскивается.
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Артем Кузьмин