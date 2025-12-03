Брошенного матерью младенца всю ночь охраняла стая собак

03 декабря 2025, 18:13

В Индии стая бродячих собак спасла брошенного матерью младенца

Фото: iStock/Jai Jaggi

Стая бродячих собак всю ночь охраняла брошенного новорожденного мальчика в Индии. Об этом сообщает The Times of India.





Жители города Навадвип слышали ночью плач ребенка, но подумали, что он доносится из соседнего дома. Только на рассвете женщина по имени Радха Бхоумик по пути в уличный туалет обнаружила младенца, окруженного собаками. Животные не навредили мальчику — напротив, они словно защищали его от возможных опасностей.

«Эти собаки, которых мы часто прогоняем, сделали то, чего не сделали бы многие люди. Они сохранили ребенку жизнь», — заявила Бхоумик.