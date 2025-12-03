SHOT: Пропавшую в Турции с ребенком москвичку нашли около сирийской границы
Москвичку Дарью и её десятилетнего сына Максима, которые таинственно пропали в Турции, нашли в районе города Адана, недалеко от границы с Сирией.
Как пишет телеграм-канал SHOT, по одной из версий, женщину могли завербовать и даже загипнотизировать. Сейчас они находятся под наблюдением местной полиции. Их перевезут в Стамбул.
Семье предстоит депортация в Россию.
