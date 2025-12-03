Экс-учительницу информатики уличили в создании мошеннического сайта интим-услуг

03 декабря 2025, 17:57

В Коми бывшая учительница информатики создала мошеннический сайт интим-услуг

Фото: istockphoto/zoka74

В Коми полиция задержала 37-летнюю женщину, ранее работавшую учителем информатики, за создание мошеннического сайта интим-услуг.