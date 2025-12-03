Экс-учительницу информатики уличили в создании мошеннического сайта интим-услуг
В Коми полиция задержала 37-летнюю женщину, ранее работавшую учителем информатики, за создание мошеннического сайта интим-услуг.
Как пишет телеграм-канал МВД МЕДИА, она размещала фальшивые анкеты и вымогала предоплату у клиентов, обещая встречи, которые так и не состоялись.
Сейчас известно о двух пострадавших: 55-летний вахтовик перевел 14 тысяч рублей, а 23-летний сотрудник транспортной компании — девять. После получения денег женщина блокировала контакты и прекращала общение.
Во время допроса она призналась, что сначала работала на злоумышленников, ведя переписку с жертвами, а затем создала собственный сайт для самостоятельного мошенничества. В ходе обыска изъяли семь банковских карт и шесть мобильных телефонов, использовавшихся в преступной деятельности.
Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемой назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает расследование, выявляя дополнительные эпизоды и возможных соучастников.
