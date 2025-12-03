Задушивший жену крымчанин сообщил в полицию о ее «пропаже»
Крымчанин, который сообщил полиции о пропаже своей 41-летней жены, подозревается в ее убийстве.
Как уточнили в региональном МВД, в октябре 45-летний житель Симферополя обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его супруга исчезла. В результате организовали масштабные поиски с привлечением спасателей и волонтёров.
Однако в ходе расследования, при проверке версии об убийстве, следователи нашли в местном ломбарде кольца жертвы. Выяснилось, что после ссоры, вызванной ревностью, мужчина задушил свою жену, а затем вывез её тело в степь и сбросил в канаву. Позже он снял с неё украшения и попытался сдать их.
Фигурант сейчас находится под стражей, с ним проводятся экспертизы.
Читайте также: