Брошенного в колодец младенца спас подгузник

24 января 2026, 04:37

В Индии обезьяна похитила младенца и выбросила его в колодец

Фото: iStock/Tunatura

Новорождённая девочка из Индии чудом выжила после того, как её похитила обезьяна и сбросила в колодец. Решающую роль в спасении ребёнка сыграл подгузник, который удержал малышку на плаву, передаёт Times of India.