Брошенного в колодец младенца спас подгузник
Новорождённая девочка из Индии чудом выжила после того, как её похитила обезьяна и сбросила в колодец. Решающую роль в спасении ребёнка сыграл подгузник, который удержал малышку на плаву, передаёт Times of India.
Всё произошло, когда мать сидела на крыльце своего дома с младенцем. В это время на соседней террасе находились несколько обезьян. Одна из них внезапно набросилась на женщину, схватила ребёнка и убежала с ним на крышу дома.
Родственники, ставшие свидетелями похищения, предприняли отчаянные попытки вернуть девочку. Отпугнуть обезьяну пытались пиротехническими средствами и громкими криками, однако в итоге животное запаниковало и сбросило её в колодец.
Ситуация могла бы закончится трагедией, если бы не подгузник, который стал аналогом спасательного круга и держал ребёнка на плаву. Младенца госпитализировали, однако врачи утверждают, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
