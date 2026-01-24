В Хабаровском крае сошёл с рельсов грузовой поезд
На железной дороге в Хабаровском крае 20 вагонов сошли с рельсов, 14 из них опрокинулась. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Поезд следовал по маршруту Хабаровск – Находка. Согласно информации телеканала, поезд перевозил уголь. Всего состав насчитывал 71 полувагон.
В результате инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал. Железнодорожники оценивают масштабы ущерба и прорабатывают план восстановительных работ.
Из-за аварии ожидаются сбои в графике движения пассажирских поездов. В частности, задерживается рейс Владивосток – Москва. Точные сроки восстановления полноценного движения пока неизвестны.
