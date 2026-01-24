Спасение оленя, застрявшего в банке, попало на видео
Олень застрял в отделении банка в округе Саффолк (США). Помогать бедолаге приехали сотрудники местной полиции.
Как передаёт РЕН ТВ, в участок поступило сообщение о проникновении в здание банка. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов столкнулись с неожиданным «нарушителем» — диким оленем.
По предварительным данным, животное разбило окно банка и оказалось внутри. Из замкнутого пространства самостоятельно выбраться оно не смогло, устроив серьёзный беспорядок в помещении.
Полицейские с помощью лассо смогли зафиксировать оленя и вывести его на улицу. Убедившись, что он не пострадал и не представляет угрозы, правоохранители выпустили его на волю без предъявления обвинений.
