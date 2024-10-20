Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Брошенную в аэропорту Антальи новорождённую девочку могут удочерить родственники

Брошенную в аэропорту Антальи новорождённую девочку могут удочерить родственники

20 октября 2024, 21:17
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Фото: iStock/NataliaDeriabina

После инцидента с выброшенной матерью в аэропорту турецкой Антальи новорождённой девочкой появилось множество желающих удочерить ребёнка. Но в приоритете это позволят сделать её родственникам, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что оказалось достаточно много желающих принять девочку в свою семью, уже есть конкретные кандидаты в опекуны. Однако приоритет всегда остаётся родственникам.

Напомним, что 13 октября 18-летняя жительница Подмосковья родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи. Она решила оставить новорождённых девочку там, чтобы не разбираться с перевозкой. Ребёнка обнаружили уборщики, она находилась одна не больше десяти минут.



После, во время допроса, мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. Все это время вместе с ней находилась её мать, которая была соучастницей произошедшего. В отношении родившей возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ребёнок находится в турецкой больнице, ей оформили российское гражданство.

Читайте также:

Неоднократно изменяла: почему 18-летняя россиянка оставила умирать младенца в турецком аэропорту, подробности

Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России

Мать-педагог заставила россиянку бросить новорождённую в туалете аэропорта Турции
#турция
#ребёнок
#мать
#уголовное дело
#гражданство
#россия
#усыновление
В Москве горит сталинская высотка на Красных воротах
20 октября 2024, 20:50

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Пожар вспыхнул в сталинской высотке на Красных воротах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что возгорание произошло на крыше 10-этажного крыла здания на Садовой-Спасской улице.

Очевидцы сообщают, что открытое пламя видно с улицы. В районе здания ощущается сильный запах гари. К месту происшествия съехались несколько пожарных машин и скорых.


Одной из предполагаемых причин возгорания могли стать ремонтные работы, которые проводились в здании в последнее время.

Информация о пострадавших не поступала.

По данным на 20:45 открытый огонь ликвидирован. Специалисты экстренных служб продолжают находиться на месте ЧП.

Читайте также:

Спасатели завершили разбор завалов дома в Тамбовской области после взрыва газа

Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области — видео

В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми
#москва
#пожар
#мчс
#спасатели
#чп
#специалисты
#возгорание
#происшествия
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-глава банка «Открытие» Ромаев сам себе выдал кредит на 3 млрд рублей
«Ъ»: экс-главу банка «Открытие» Ромаева обвинили в выдаче себе кредита на 3 млрд
20 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдече самому себе кредита на три миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на материалы дела.
Отмечается, что на полученную сумму бывший топ-менеджер прокрелитовал подконтрольную ему фирму Benirlia Holdings Limited, находящуюся на Кипре. Долг компания не вернула и в настоящее время находится на стадии ликвидации. Сам Ромаев ещё в 2020 году покинул Россию.

МВД России собирается объявить банкира в международный розыск через Интерпол.

Ранее, в четверг, Мещанский суд Москвы вынес приговор о заочном аресте Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере.

Читайте также:

Создатели финансовой пирамиды получили до 12 лет за обман россиян на 214 млн рублей

Экс-депутата ГД Шилкина отправили в СИЗО по делу о хищении 2 млрд

Громкое хищение миллиарда в больнице Петербурга: кто и как тратил миллионы горбольницы во время COVID-19
#кредит
#банк
#хищение
#суд
#приговор
#мвд
#розыск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Кубе трижды не смогли перезапустить энергосистему после глобальной аварии
20 октября 2024, 18:35

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Кубинские власти и экстренные службы трижды не смогли перезапустить энергосистему после масштабного отключения электричества. Население и предприятия Острова Свободы остаются без света с 18 октября.
Министерство энергетики страны сообщило, что процесс повторного подключение электрической энергии остаётся сложным, передаёт информационное агентство Reuters. На практике это означает, что восстановить подачу электричества не удалось. Ремонтные и аварийные бригады энергетиков трижды не сумели запустить систему электроснабжения.

Власти Кубы из-за продолжающегося блэкаута отправили домой госслужащих из ведомств не первостепенной важности, отменили занятия в школах. Сообщается, что очередные неполадки произошли в подсистеме, куда входит Гавана. Руководство страны называет причинами ухудшения ситуации с электроснабжением в стране устаревающую инфраструктуру, перебои с поставками топлива, рост потребления, а также торговое эмбарго США.

Читайте также:

Стало известно, сколько проработает связь на Украине в случае блэкаута

Посольство на Кубе опубликовало предупреждение для россиян

Вся Куба осталась без электричества после аварии на теплоэлектростанции
#сша
#страны
#рост
#куба
#электроэнергия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели завершили разбор завалов дома в Тамбовской области после взрыва газа
20 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Сотрудники МЧС завершили разбор завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что в субботу утром губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о вызрве бытового газа в многоквартирном жилом доме. Там вспыхнул пожар, который пожарно-спасательные подразделения МЧС локализовали на площади 150 квадратных метров. Ликвидацией последствий занимались 34 специалиста и 18 единиц техники.

В результате взрыва погибли четыре человека, ещё девять получили ранения различной степени тяжести. По поручению Егорова, в Кирсанове был объявлен режим ЧС.

В воскресенье вечером аварийно-спасательные работы подошли к концу. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек.

По последним сведениям, в результате взрыва бытового газа погибли пять человек, одиннадцать пострадали. Девять из них после осмотра врачей были отправлены на амбулаторное лечение. Ещё двоим потребовалась госпитализация.

В разборе завалов принимали участие 150 человек и 35 единиц техники. Им удалось разобрать 300 кубометров разрушенных конструкций.

Читайте также:

Еще одно тело нашли после взрыва в доме в Кирсанове

Девять человек пострадали из-за взрыва газа в доме в Тамбовской области

Прокуратура Тамбова проведет проверку в связи со взрывом бытового газа в доме
#мчс
#взрыв бытового газа
#пожар
#спасатели
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджёг ещё три объекта
20 октября 2024, 17:21

Фото: iStock/Animaflora

Подозревамый в поджоге здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром успел поджечь ещё три объекта, включая здание генпрокуратуры страны. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на заявление полицейского департамента.
Отмечается, что около 05:40 (совпадает с мск) мужчина 1984 года рождения в состоянии алкогольного опьянения общеопасным образом поджёг временно установленные деревянные конструкции и защитную тканевую плёнку на первом этаже здания Генпрокуратуры Литвы. В результате его действий произошло возгорание и задымление.

Через полчаса после этого мужчина поджёг дверь трёхэтажного жилого дома, а ещё через полчаса – мусорный контейнер. После того как он загорелся мужчина потащил его ко входу в здание службы по защите прав детей и усыновлению

Затем он отправился поджигать входную дверь в здании Минобороны.

В настоящее время мужчина задержан. Специалисты оценивают нанесённый им ущерб.

Читайте также:

Неизветный поджёг дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе

ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
#литва
#пожар
#поджог
#задержание
#генпрокуратура
#здание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве водитель сбил трёх пешеходов
Три пешехода пострадали в ДТП на Зелёном проспекте в Москве
20 октября 2024, 16:31

Фото: iStock/maxim4e4ek

Три человека пострадали в ДТП на пересечении Зелёного проспекта и 1-й Владимирской улицы в Москве. Об этом столичная Госавтоинспекция (ГАИ) сообщила в своём официальном Telegram-канале.
По предварительной версии, водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и наехал на тротуар. В этот момент по нему шли трое пешеходов, которые получили ранения разной степени тяжести.

Известно, что одного из пострадавших отбросило в отбойник. Он находится в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший также отлетел на несколько метров из-за удара. У ещё одной женщины ушиб руки. Все они были экстренно госпитализированы.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда.

Читайте также:

Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове

ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве

В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель
#москва
#дтп
#пешеход
#авария
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Домодедово
20 октября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Следственным управлением УМВД РФ по городу Домодедово Московской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-тоанспортного происшествия, в котором погибли пять человек.
Авария произошла 20 октября около 7:25 утра в районе 175-го километра автотрассы А-107, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Водитель 1999 года рождения на автомобиле Lada Priora не справился с управлением, после чего машина выехала на встречную полосу и на полной скорости врезалась в грузовик Scania.

Изувеченную отечественную машину сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что задняя часть автомобиля полностью отсутствует, также у машины нет крыши. По всей автостраде раскиданы части авто. По сути от транспортного средства осталась только правая часть корпуса. Водитель и четыре пассажира машины погибли. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Читайте также:

Пять человек погибли в ДТП с фурой в Домодедове

ДТП с участием двух машин произошло на Волгоградском проспекте в Москве

Трое погибли и 7 пострадали в ДТП с автобусом и бетономешалкой под Астраханью
#авария
#смерть
#уголовное грузовик
#татьяна петрова
#гу мвд россии по московской области
#машина
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области — видео
Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимирской области
20 октября 2024, 12:10

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В посёлке Ручей Ковровского района Владимирской области полыхает сильный пожар в производственном здании предприятия по изготовлению дверей. Огонь распространился уже на площади в 2,4 тысячи квадратных метров.
Возгорание возникло ранним утром, сообщает пресс-служба МЧС в официальном телеграм-канале. На месте работают 31 боец местной пожарно-спасательной части и 11 единиц специальной техники. Пока локализовать пожар не удаётся. Обсуждается вопрос о применении пожарного вертолёта МЧС.

По предварительным данным, пострадавших от огня и задымления нет, но информация ещё требует уточнения. Причины возникновения возгорания будут установлены специалистами и правоохранителями в ходе пожарно-технической экспертизы, которая будет назначена после того, как сотрудники МЧС справятся с огнём.

Читайте также:

В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми

При пожаре в отеле Антальи в Турции пострадали трое россиян

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
#мчс
#пожар
#возгорание
#сотрудники
#информация
#служба
#владимирская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Неизветный поджёг дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе
LRT: дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе подожгли, подозреваемого задержали
20 октября 2024, 12:01

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero

Неизвестные подожгли дверь здания Минобороны Литвы в Вильнюсе в воскресенье утром. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение), ссылаясь на данные экстренных и правоохранительных служб.
Отмечается, что в 07:12 (совпадает с мск) поступило сообщение о работающей пожарной сигнализации в здании оборонного ведомства. На первом этаже произошло задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение неиспользуемой деревянной входной двери со стороны двора. Она была обожжена и деформирована. В 07:57 возгорание было ликвидировано.

Представитель полицейского департамента Рамунас Матонис сообщил о начале досудебного расследования в связи с проджогом. Также был задержан подозреваемый. Им оказался гражданин Литвы 1984 года рождения. В ходе задержания он вёл себя неадекватно.

Читайте также:

ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ

Завербованный Киевом диверсант рассказал, сколько ему платили за поджоги

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО
#литва
#здание
#поджог
#пожар
#полиция
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате