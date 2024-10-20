Брошенную в аэропорту Антальи новорождённую девочку могут удочерить родственники

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После инцидента с выброшенной матерью в аэропорту турецкой Антальи новорождённой девочкой появилось множество желающих удочерить ребёнка. Но в приоритете это позволят сделать её родственникам, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что оказалось достаточно много желающих принять девочку в свою семью, уже есть конкретные кандидаты в опекуны. Однако приоритет всегда остаётся родственникам.
Напомним, что 13 октября 18-летняя жительница Подмосковья родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи. Она решила оставить новорождённых девочку там, чтобы не разбираться с перевозкой. Ребёнка обнаружили уборщики, она находилась одна не больше десяти минут.
После, во время допроса, мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. Все это время вместе с ней находилась её мать, которая была соучастницей произошедшего. В отношении родившей возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ребёнок находится в турецкой больнице, ей оформили российское гражданство.
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Напомним, что 13 октября 18-летняя жительница Подмосковья родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи. Она решила оставить новорождённых девочку там, чтобы не разбираться с перевозкой. Ребёнка обнаружили уборщики, она находилась одна не больше десяти минут.
После, во время допроса, мать заявила, что якобы не догадывалась о беременности из-за лишнего веса. Все это время вместе с ней находилась её мать, которая была соучастницей произошедшего. В отношении родившей возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ребёнок находится в турецкой больнице, ей оформили российское гражданство.
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Анастасия Чинкова