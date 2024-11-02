На Урале воспитательница протащила годовалого ребенка по земле, сломав ему ногу

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В Каменске-Уральском воспитательница протащила годовалого ребенка за руку по земле и сломала ему ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
На кадрах видно, как воспитатель детского сада №10 потянула ребенка за руку, малыш упал, но женщина продолжила тащить его по земле, после чего она подняла его вверх за одну руку и пронесла еще несколько шагов.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проверяют детское дошкольное учреждение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее сообщалось, что в одном из частных детских садов Подмосковья воспитательница грубо обращалась с детьми. Местные жители пожаловались на жестокое обращение.
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В настоящее время сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проверяют детское дошкольное учреждение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее сообщалось, что в одном из частных детских садов Подмосковья воспитательница грубо обращалась с детьми. Местные жители пожаловались на жестокое обращение.
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Элина Позднякова