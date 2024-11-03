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Нижегородец застрелил соседского спаниеля из-за раскиданных тапок

Житель Нижегородской области застрелил спаниеля, который ел из миски его собак
Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев. Об этом сообщает региональное управление МВД.


Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в правоохранительные органы после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась. Полицейские установили, что стрелявшим оказался 28-летний сосед женщины.

Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. Согласно информации следствия, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

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Предполагаемый взяткодатель экс-мэру Нового Уренгоя дал показания
РИА Новости: фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя о взятке признал вину
03 ноября 2024, 11:30

Фото: iStock/YakobchukOlena

Один из фигурантов уголовного дела экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова Эдуард Полянский признал вину по делу о получении крупной взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Уточняется, что Полянский написал явку с повинной и помогает следствию. Также фигурант дела дает показания, в которых изобличает других виновных в преступлении.

Согласно данным суда, Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ.

Напомним, осужденный за взятку бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов был арестован в июле этого года. Следствие установило, что на посту заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он получил взятку за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов в регионе.

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Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в Крокусе
Экс-подполковник СБУ: украинская ДРГ могла быть причастна к теракту в Крокусе
03 ноября 2024, 09:04

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, кто должен был обеспечить «зеленый коридор» для совершивших теракт в «Крокусе». Об этом РИА Новости сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, в марте этого года была четкая информация, что несколько украинских групп спецназа готовили террористам зеленый коридор отхода на территорию Украины. Прозоров добавил, что как раз в то время украинцы «примерялись к этому театру военных действий, к новому региону».

Напомним, вечером 22 марта 2024 года группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».

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#крокус сити холл
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#террористы
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Иноагент Смольянинов* не стал обжаловать заочный арест по делу о фейках о ВС РФ
03 ноября 2024, 05:30

Фото: iStock/Zolnierek

Актер Артур Смольянинов*, обвиняемый в распространении фейков про ВС РФ и возбуждении вражды, не стал обжаловать решение суда о его заочном аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. В них указывается, что решение уже вступило в законную силу.
«Решение об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Смольянинову Артуру Сергеевичу вступило в законную силу», — говорится в документах.
Напомним, Смольянинова* заочно арестовали на два месяца во вторник, 29 октября, по обвинению по статье о возбуждении ненависти либо вражды и по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Артур Смольянинов* снимался в фильмах «Девятая рота», «Духless», «Белая гвардия» и других. В 2022 году сбежал из России, раскритиковав политику руководства страны за проведение СВО. Через некоторое время актер заявил, что не против нанесения ядерного удара по России, а также то, что готов воевать против своей страны на стороне Украины. В январе 2023 года его признали иностранным агентом.

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*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов
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В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет
03 ноября 2024, 04:46

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Башкирии этой ночью, 3 ноября, сошли с рельсов 22 вагона с углем, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале. Авария произошла на перегоне Пост 28 километр — Пост 21 километр.
«Произошел сход с рельс 22 вагонов, груженных углем. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства устанавливаются», — указано в заявлении ведомства.
В надзорном органе добавили, что к месту происшествия выехал восстановительный состав со станции «Дема», задержек в движении других поездов удалось избежать.
«Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — подытожили в прокуратуре.
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#станции
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В Краснодарском крае лесной пожар вспыхнул на площади 17 га
02 ноября 2024, 22:37

Фото: iStock/ Олег Копьёв

В Новопокровском районе Кубани произошёл лесной пожар, площадь возгорания которого составляет 17 гектар, сообщает Телеграм-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
«Горит лесная подстилка на территории Кавказского лесничества Новопокровского участкового лесничества», — сообщает оперативный штаб региона.
В 15:10 2 октября на пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного поступили сообщения о пожаре. К 19:25 огонь прошёл 17 гектаров.

Тушить огонь помогают 45 человек, в устранении возгорания также задействовали 12 единиц техники из Краевого лесопожарного центра и МЧС. Тушение пожара замедляет сильный ветер, но оперштаб заявил, что происшествие не представляет опасности для населённых пунктов.

Ранее на крыше многоквартирного дома в камчатском селе Сосновка произошло возгорание. Площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров.

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#краснодарский край
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Из-за урагана в Финляндии в 16 тыс. домах пропало электричество
02 ноября 2024, 21:28

Фото: iStock/ gjp311

В Финляндии в пятницу прошёл ураган «Лили», который повалил две опоры высоковольтных линий электропередачи, в результате чего без электричества остались 16 тысяч домов, информирует компания Fingrid.
Линии электропередачи опрокинулись на находящуюся рядом дорогу, на восстановление которых потребуется около недели. Электричество отключили в регионе Варсинайс-Суоми, а также в провинциях Похьянмаа и Сатакунта.

ЛЭП снесло во время мощного ветра, порывы которого достигали 33,5 метров в секунду. Шторм «Лили» — первый зарегистрированный в стране ураган. К этой группе относят только те ветра, скорость которых больше 33 метров в секунду.

Из-за урагана почти 16 тысяч домов и 67 тысяч местных жителей остались без электричества. В спасательные службы также поступило более ста срочных вызовов.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил о формировании урагана «Оскар» в Атлантическом океане.

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#дома
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В Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё вступился
02 ноября 2024, 20:43

Фото: iStock/ Rex_Wholster

Украинский военнослужащий в Одессе избил на улице женщину, а потом выстрелил в прохожего, который за неё заступился, сообщает Телеграм-канал «Страна.ua».
1 ноября у мужчины и двух женщин возник конфликт на дороге, в ходе которого правонарушитель нанёс одной из них телесные повреждения.

Очевидец, проходивший мимо, пытался защитить пострадавшую, но инициатор драки достал пистолет и выстрелил в молодого человека. Потом он спешно скрылся с места происшествия.

Через какое-то время его задержали правоохранительные органы. Стрелявший оказался действующим военнослужащим, а оружие травматическим. Пострадавший молодой человек сейчас госпитализирован с ранениями шеи и грудной клетки.

Также правонарушителю предъявили обвинения.

Ранее в Бурятии силовики задержали гражданина, который хотел украсть ребёнка и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

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Два грузовика столкнулись и загорелись на трассе М-7 «Волга» под Казанью
02 ноября 2024, 20:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На трассе М-7 «Волга» под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Татарстан.
Отмечается, что примерно на 778-м километре автодороги столкнулись две фуры, после чего вспыхнул пожар. Огонь оперативно был потушен, однако пришлось закрыть движение на трассе в оба направления, сообщает федеральное управление «Волго-Вятскуправтодор».

В настоящее время проводятся работы по расчистке проезжей части. На месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Также администрация паромной переправы Аракчино-Верхний Услон в соцсетях опубликовала пост о том, что в субботу переправа, являющаяся альтернативным путём объезда участка аварии, будет работать «до последнего клиента».

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Первый официально работающий кот в России пропал в Перми
02 ноября 2024, 19:57

Фото: iStock/ marieclaudelemay

В Перми пропал кот Барсик, который прославился в интернете — он стал первым официально трудоустроенным котом в России, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Хозяин кота Василий Кучумов рассказал, что ночью 1 ноября животное сбежало из его таунхауса в пермском микрорайоне Висим. Кота не могут отыскать уже больше суток. Есть предположение, что Барсик «отправиться за кошечкой и загулять».

За поимку питомца Кучумов обещает заплатить 75 тысяч рублей. Также за любую достоверную информацию о местонахождении кота он щедро отблагодарит неравнодушного гражданина.

Барсик прославился в сети ещё в 2016 году. Тогда пермская строительная компания в качестве пиар-хода трудоустроила кота. Барсик «вёл» страницы в социальных сетях, посещал новые квартиры за зарплату в 33 тысячи рублей. У кота было своё рабочее место, личный водитель. Потом Барсик работал директором магазина, кофейни.

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