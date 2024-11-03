Нижегородец застрелил соседского спаниеля из-за раскиданных тапок

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Житель Нижегородской области застрелил из пневматической винтовки соседского спаниеля, который разбросал его тапки и ел из миски его питомцев. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Жительница села Пермеево Большеболдинского района обратилась в правоохранительные органы после того, как её собака породы русский охотничий спаниель получила пулевое ранение, от которого скончалась. Полицейские установили, что стрелявшим оказался 28-летний сосед женщины.
Злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ. Согласно информации следствия, ему может грозить лишение свободы на срок до трех лет.
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