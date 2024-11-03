Агентство Reuters: иранская студентка разделась до нижнего белья в знак протеста

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В знак протеста против строгого дресс-кода, а именно, обязательного ношения хиджаба, разделась до нижнего белья студентка из Ирана, пишет Reuters.
«В полицейском участке <...> было обнаружено, что она находится под сильным психическим давлением и имеет психическое расстройство», — заявил сотрудник Университета Азад, где произошел инцидент, Амир Махджоб.По предположениям некоторых юзеров в сети, студентка все спланировала заранее.
По мнению местных журналистов, у девушки имеются серьезные проблемы с психикой, а это значит, что она может оказаться в профильном медучреждении.
Ранее сообщалось, за что нижегородец стрелял в собаку своего соседа, и чем все обернулось.
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Никита Кротов