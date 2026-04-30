Бросившая младенца в подъезде россиянка предстала перед судом
Жительницу Мурино осудили за оставленную коляску с новорожденной дочерью на лестничной площадке. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ленинградской области.
Инцидент произошел 28 февраля 2025 года. Мать полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Дело в отношении женщины рассматривали в особом порядке.
Судья Всеволожского района Ленобласти учел наличие у подсудимой на иждивении другого ребенка 2024 года рождения, а также признание вины и раскаяние в качестве смягчающих обстоятельств, не найдя отягчающих.
В итоге родительнице назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Приговор вынесли 21 апреля 2026 года, он пока не вступил в законную силу.
