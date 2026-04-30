Готовка еды кончилась взрывом в квартире столичного региона

30 апреля 2026, 16:32

Готовка еды кончилась взрывом в квартире в Москве

В Москве на юго-востоке города произошел взрыв в квартире жилого дома. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», инцидент случился на Самаркандском бульваре во время приготовления пищи.





В результате хлопка вспыхнул пожар, повреждения получили не менее трех квартир. Пострадали три человека.



Двое от госпитализации отказались — им оказали помощь на месте. Третьего пострадавшего с признаками отравления угарным газом госпитализировали.



Уточняется, что в квартире, где произошло ЧП, проживают трое иностранных граждан.



