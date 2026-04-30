Юный россиянин поссорился с отчимом и вонзил нож в его грудь
19-летнего жителя Воронежа осудят за попытку убийства своего отчима. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем сообществе во «ВКонтакте».
По версии следствия, все произошло 9 июля 2025 года в квартире на улице Ленинградской. Между юношей и сожителем его матери вспыхнула ссора, переросшая в драку. Молодой человек схватил нож и вонзил его в грудь мужчины. Благодаря своевременной медицинской помощи потерпевший выжил.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК: «Покушение на убийство». Материалы уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Что послужило причиной агрессии, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Осинниках Кемеровской области 36-летний мужчина на протяжении полугода насиловал и избивал свою малолетнюю падчерицу.
Читайте также: