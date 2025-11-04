Девушка в последний момент оттащила пенсионерку от проходящей мимо электрички в Подмосковье – видео

04 ноября 2025, 12:06

В Подмосковье девушка спасла пенсионерку, чуть не попавшую под колёса электрички

Фото: iStock/LexisJan

В Подмосковье на станции Болшево (город Королёв) пожилая женщина чуть не попала под колёса проходящей электрички. Чудом избежать трагедии ей помог героизм молодой девушки, которая вовремя оттащила пенсионерку с края платформы.