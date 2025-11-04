Девушка в последний момент оттащила пенсионерку от проходящей мимо электрички в Подмосковье – видео
В Подмосковье девушка спасла пенсионерку, чуть не попавшую под колёса электрички
В Подмосковье на станции Болшево (город Королёв) пожилая женщина чуть не попала под колёса проходящей электрички. Чудом избежать трагедии ей помог героизм молодой девушки, которая вовремя оттащила пенсионерку с края платформы.
Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл в последний момент – буквально за секунды до того, как поезд проезжал мимо. Благодаря быстрому и решительному действию прохожей удалось предотвратить трагедию и спасти жизнь пожилой женщине.
Ранее в Московской области озвучили число погибших на железной дороге. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также: