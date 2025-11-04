Российский школьник не выжил на соревновании по мотокроссу

04 ноября 2025, 11:28

Подросток погиб во время соревнования по мотокроссу в Ставропольском крае

Фото: iStock/Osobystist

Смертельными травмами закончились соревнования по мотокроссу для 16-летнего жителя Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.





ДТП случилось в Красногвардейском районе. По версии следствия, из-за столкновения трех мотоциклов пострадали три юных спортсмена. Один из них скончался в больнице. Остальных госпитализировали, их жизни вне опасности.



В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время они выясняют все причины и обстоятельства трагедии. В том числе им предстоит проверить, соблюдали ли организаторы требования безопасности.

«Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления», – передает ведомство.