Российский школьник не выжил на соревновании по мотокроссу
Подросток погиб во время соревнования по мотокроссу в Ставропольском крае
Смертельными травмами закончились соревнования по мотокроссу для 16-летнего жителя Ставропольского края. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в своем телеграм-канале.
ДТП случилось в Красногвардейском районе. По версии следствия, из-за столкновения трех мотоциклов пострадали три юных спортсмена. Один из них скончался в больнице. Остальных госпитализировали, их жизни вне опасности.
В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время они выясняют все причины и обстоятельства трагедии. В том числе им предстоит проверить, соблюдали ли организаторы требования безопасности.
«Ход и результаты расследования находятся на контроле у руководства следственного управления», – передает ведомство.Ранее сообщалось, что под Волгодонском микроавтобус с детской хоккейной командой попал в тройное ДТП.