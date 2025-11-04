В Белоруссии арестовали виновника ДТП, в котором погибла семья из России
В Белоруссии арестовали 26-летнего парня, спровоцировавшего смертельное ДТП под Минском, в котором погибла семья из России. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.
По версии следствия, водитель Mercedes двигался со скоростью 182 км/ч при разрешенных 90 км/ч, а также находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация спирта в его крови превысила 2,7 промилле.
Авария произошла утром 28 июня на автодороге М2. От столкновения с «немцем» такси Skoda отбросило на дорожное ограждение. В результате погибли четыре пассажира чешской иномарки: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 7 и 13 лет. Российская семья направлялась в аэропорт.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в тройном ДТП погибли два человека. Еще двое находятся в больнице с различными травмами.
