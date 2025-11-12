Бросившую 4-летнюю дочь в отеле Таиланда россиянку задержали во Владивостоке
Российская туристка, оставившая четырехлетнюю дочь в отеле в Бангкоке и пропавшая, вернулась в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иммиграционную полицию.
По данным ведомства, женщина прилетела во Владивосток, ее задержали в аэропорту. В Таиланде в отношении Владыко проводились следственные действия.
Инцидент произошёл в сентябре, фигурантка оставила ребёнка в гостинице и ушла в один из районов Бангкока с бурной ночной жизнью. Через некоторое время девочку поместили в местный детский дом, а затем переправили в Россию и передали бабушке.
Мать нашли примерно через неделю, но она вскоре вновь исчезла. Полицейские обнаружили её, когда истёк срок законного пребывания в стране. По данным СМИ, на острове Самуи у женщины есть дом, полученный в наследство от отца.
