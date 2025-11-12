Бросившую 4-летнюю дочь в отеле Таиланда россиянку задержали во Владивостоке

12 ноября 2025, 20:25

Фото: istockphoto/Rawf8

Российская туристка, оставившая четырехлетнюю дочь в отеле в Бангкоке и пропавшая, вернулась в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иммиграционную полицию.