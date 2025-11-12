В Петербурге задержали пресс-секретаря полиции за получение взятки
В Петербурге задержали главу пресс-службы полиции Вячеслава Степченко. Об этом сообщает местное издание «Фонтанка».
Отмечается, что его подозревают в получении взятки в размере 600–650 тысяч рублей.
По данным издания, Степченко передавал администратору новостного портала «Конкретно.ру» ежедневные сводки происшествий и записи с камер видеонаблюдения за вознаграждение. Паблик имеет около 800 подписчиков. 65-летний редактор ресурса передавал взятки полицейскому с 2022 года.
В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для Степченко. Редактора «Конкретно.ру» обвинили в даче взятки, у него прошли обыски, в результате которого изъяли техническое оборудование.
Читайте также: