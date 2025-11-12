Увлекся разговором по телефону и пошел на красный: российского школьника сбил насмерть троллейбус

12 ноября 2025, 19:55

В Новочебоксарске троллейбус сбил насмерть 10-летнего мальчика

Фото: iStock/Iana Pronicheva

В Новочебоксарске 10-летний мальчик погиб под колесами троллейбуса на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД республики в телеграм-канале.