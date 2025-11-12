Увлекся разговором по телефону и пошел на красный: российского школьника сбил насмерть троллейбус
В Новочебоксарске 10-летний мальчик погиб под колесами троллейбуса на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД республики в телеграм-канале.
Трагедия произошла днем 12 ноября возле дома №21 на улице Строителей. Водитель общественного транспорта №55 сбила насмерть школьника, который разговаривал по телефону и переходил дорогу на красный свет. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Известно, что погибший учился в четвертом классе одной из местных школ. В момент ДТП он направлялся на дополнительное занятие в кружок. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства аварии.
