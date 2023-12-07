Школьница, расстрелявшая одноклассников, попросила мать «не выть»

Фото: РИА Новости/Андрей Мазунин
Школьница из Брянска, которая пришла на урок биологии с дробовиком и расстреляла одноклассников, и раньше вела себя странно.
«МК.РУ» пишет, что в последние два дня её дочь Алина почти не разговаривала и не отвечала ни на какие вопросы. Но школьница и раньше была молчаливой, рассказывает мать.
Утром 7 декабря дочь отказалась от завтрака и на прощание сказала матери: «Не вой». Женщина не поняла, что конкретно имела в виду Алина, а спустя час в учебном заведении раздались выстрелы.
Ранее сообщалось, что задержан отец восьмиклассницы Алины — 53-летний Дмитрий. SHOT пишет, что мужчина сейчас на допросе. Силовики выясняют, как его дочь смогла достать ружьё, ранить пятерых детей, убить одноклассницу и покончить с собой. Накануне задержанный праздновал день рождения. Этим и могла воспользоваться дочь, чтобы подготовиться к расправе.
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Утром 7 декабря дочь отказалась от завтрака и на прощание сказала матери: «Не вой». Женщина не поняла, что конкретно имела в виду Алина, а спустя час в учебном заведении раздались выстрелы.
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Мария Фирсова