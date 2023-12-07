В Брянске задержали отца школьницы, расстрелявшей одноклассников

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Задержан отец восьмиклассницы Алины — 53-летний Дмитрий.
SHOT пишет, что мужчина сейчас на допросе. Силовики выясняют, как его дочь смогла достать ружьё, ранить пятерых детей, убить одноклассницу и покончить с собой.
Накануне задержанный праздновал день рождения. Этим и могла воспользоваться дочь, чтобы подготовиться к расправе.
Напомним, сегодня утром ученица 8 класса гимназии №5 в Брянске открыла стрельбу. Сообщение о ЧП в учебном заведении поступило в 9:15. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Здание гимназии оцепили, все ученики и работники были экстренно эвакуированы.
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Накануне задержанный праздновал день рождения. Этим и могла воспользоваться дочь, чтобы подготовиться к расправе.
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Мария Фирсова