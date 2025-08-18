«Будем резать русню»: подростки на Алтае избили соратника «Русской общины» 

18 августа 2025, 09:38

В Алтайском крае подростки напали на соратника «Русской общины»

Фото: iStock/mrohana

В городе Рубцовске Алтайского края группа подростков напала на последователя движения «Русская община». Об этом сообщили представители организации в телеграм-канале.