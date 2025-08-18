«Будем резать русню»: подростки на Алтае избили соратника «Русской общины»
В городе Рубцовске Алтайского края группа подростков напала на последователя движения «Русская община». Об этом сообщили представители организации в телеграм-канале.
Как рассказал пострадавший, конфликт начался после того, как он сделал замечание подросткам за неуважительное отношение к женщинам. В ответ они стали проявлять агрессию, а затем напали на мужчину. Во время избиения нападавшие выкрикивали угрозы, в том числе фразу «будем резать русню», а также заявили, что не боятся общественников.
Позже «Русская община» сообщила, что пострадавший встретился с дядей одного из нападавших. Тот потребовал отозвать заявление в полицию и угрожал мужчине в случае отказа. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
