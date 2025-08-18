В Индонезии крокодил растерзал мужчину на глазах у его семьи
Трагический инцидент произошёл на реке Булете в провинции Южный Сулавеси (Индонезия). Как сообщает Daily Mail, 53-летний Арифуддин купался вместе с родственниками, когда из воды внезапно появился крокодил. Хищник вцепился мужчине в ногу и утащил его под воду. Несмотря на отчаянные попытки остаться на плаву и крики о помощи, Арифуддин не смог спастись.
Несколько односельчан бросились в реку на помощь, но не успели его спасти. Позже они увидели, как крокодил проплывал мимо с останками мужчины в пасти. Хищник несколько часов кружил на одном месте, не подпуская людей ближе. Один из очевидцев заснял происходящее на видео.
В конечном итоге рептилия выбралась на берег примерно в полутора километрах от места нападения. Местные жители смогли отогнать её с помощью камней и веревки, после чего извлекли из воды останки погибшего.
