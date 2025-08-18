В Индонезии крокодил растерзал мужчину на глазах у его семьи

18 августа 2025, 09:24

Фото: iStock/AppleZoomZoom

Трагический инцидент произошёл на реке Булете в провинции Южный Сулавеси (Индонезия). Как сообщает Daily Mail, 53-летний Арифуддин купался вместе с родственниками, когда из воды внезапно появился крокодил. Хищник вцепился мужчине в ногу и утащил его под воду. Несмотря на отчаянные попытки остаться на плаву и крики о помощи, Арифуддин не смог спастись.