«Будешь со мной или в холодильнике»: история маньяка-людоеда Малышева, как он начал убивать

Фото: iStock/Kovshutin Denis
24 года назад в России огласили приговор жуткому убийце и людоеду Михаилу Малышеву. Отсидев свой срок, он вышел на свободу и сейчас работает в приюте для животных, которых когда-то ел.
Жуткую историю жестокого маньяка-насильника и каннибала расскажет редакция «Радио 1».
Будущий убийца-каннибал Михаил Малышев родился 31 октября 1965 года в Перми. Его семья была совершенно обычной, никто из родственников не имел проблем с законом и не был замечен в противоправной деятельности. Когда Малышеву было около 10 лет, его родители развелись, но вскоре мать встретила нового мужчину, в браке с которым у неё родилась дочь.
Предположительно, именно развод родителей и новый брак матери пошатнул психику Михаила. К тому же, в школьные годы у мальчика были серьёзные проблемы с лишним весом, за что он постоянно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Чтобы выместить свою агрессию, Малышев начал убивать кошек и собак, за что попал на учёт в детскую комнату милиции.
Чтобы обучиться самообороне, Малышев начал заниматься спортом и посещать секцию бокса. Для набора мышечной массы необходимо было усиленно питаться, и из-за дефицита продуктов подросток стал употреблять в пишу собачье мясо.
После окончания школы людоед отучился в ПТУ, а затем пошёл в армию. Отслужив, Малышев вернулся домой к матери и начал демонстрировать откровенно неадекватное поведение. Родители выдержали год жизни с будущим маньяком, после чего решили разменять квартиру на две однушки, одна из которых была подарена Малышеву, именно в ней маньяк будет совершать свои страшные преступления.
Начиная с 1986 года, Михаил Малышев работал на предприятии АО «Сорбент» в особо вредных и тяжёлых условиях труда. В разные годы он работал сварщиком и столяром. Малышев вёл уединённый образ жизни, не был женат, увлекался чтением и занятиями тяжёлой атлетикой, но несмотря на это, имел в округе репутацию антисоциальной личности за убийства бродячих собак.
На предприятии платили мало, часто задерживали зарплату, и вскоре Малышев уволился оттуда. Источниками его дохода стали продажа самогона и шкур бездомных животных.
Фото: iStock/bhofack2
В 1995 году Малышев познакомился с 18-летним сиротой Николаем, который был умственно отсталым. Маньяк поселил выпускника детского дома у себя, вместе они ловили бродячих собак и употребляли их в пищу. В середине 1996 года на территории одной из больниц Михаил встретил санитарку по имени Инна Боровик, с которой у него вскоре начались романтические отношения. Женщина переехала к нему, после чего у Малышева обострилась паранойя. Он установил в квартире входную металлическую дверь, на которой оборудовал несколько замков и глазков для наблюдения за лестничной клеткой этажа. С внешней стороны здания на окнах квартиры Малышев установил стальные решётки, а в самой квартире установил на окнах жалюзи, состоящие из горизонтальных пластин толстого листового металла, которые Малышев собственноручно соорудил. На некоторые бытовые предметы, такие как телевизор, он также установил решётки и замки.
По одной из версий, Малышев запер Инну у себя дома и запретил ей покидать квартиру. Однако, по словам соседей, они неоднократно видели, как Боровик покидает дом одна. Предположительно, она страдала от крайне низкой самооценки и Михаил манипуляциями убедил её оставаться с ним.
Маньяк неоднократно стравливал своих сожителей, заставлял их заниматься сексом, а чтобы окончательно их запугать — отрезал Николаю ухо. Немного позже Малышев откусил Боровик кончик носа и съел его прямо на её глазах.
Со временем Малышев деградировал всё сильнее. Всё своё время он проводил в компании собутыльник и сожителей, которых угощал пирожками и пельменями из собачьего мяса.
Фото: iStock/Pawel Kacperek
В 1997 году Малышев, проводя время со своими собутыльниками, решил разнообразить досуг сексуальными утехами. На поиски жертвы он отправил Боровик. На улице Инна познакомилась с 16-летней Натальей Суворовой и пригласила её в квартиру к Малышеву, чтобы выпить. Девушка согласилась.
Когда Суворова оказалась в состоянии алкогольного опьянения, Малышев и его знакомые накинулись на подростка и совершили над ней неоднократные насильственные действия. После часов издевательств, Суворова начала угрожать Малышеву, что вызовет милицию, после чего маньяк зарубил девушку топором. Тело жертвы Малышев расчленил совместно с Инной и Николаем, сделав из её плоти фарш, который впоследствии использовал для приготовлений пельменей и котлет. Во время расчленения тела Суворовой у Боровик произошёл нервный срыв, после чего Михаил Малышев избил её и Николая, начал угрожать им убийством в случае отказа в помощи избавления от трупа.
Год спустя Малышев пригласил своего старого знакомого по имени Антон в гости, чтобы вместе выпить. Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой Малышев забил гостя топором, после чего расчленил. Из-за небрежности и падения дисциплинированности Михаил Малышев не стал прилагать усилия по избавлению от улик и доказательств совершения убийства. Он выбросил останки убитого за гаражным массивом неподалёку от собственного дома, которые вскоре были найдены.
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
После обнаружения останков Антона, полиция допросила его родного брата. Мужчина вспомнил, что Антон собирался в гости к своему старому знакомому Малышеву. Как мы помним, маньяк с детства был на карандаше у правоохранителей из-за антисоциального поведения и убийств животных. Следователи сразу отправились к нему в квартиру, где обнаружили пакеты, содержащие человеческие останки, а также более 600 килограммов заготовленного мяса неизвестного происхождения. Малышева арестовали.
В ходе судмедэкспертизы маньяк был признан вменяемым, несмотря на некоторые отклонения в психике.
Во время обысков в его квартире следователи нашли несколько комплектов одежды, которые не принадлежали Малышеву, после чего его начали подозревать в совершении ещё шести убийств. 600 килограмм мяса, которые изъяли из квартиры маньяка, оказалось собачьим, однако проверить его полностью не удалось из-за отсутствия материальных средств.
Малышев признан виновным в двух убийствах и приговорён к 25 годам лишения свободы, а так как время содержания Малышева под стражей с момента ареста и до вынесения приговора засчитывалось в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, дата его освобождения была назначена на октябрь 2022 года.
По информации некоторых источников, Малышев не хотел выходить из колонии, поскольку испытывает проблемы с коммуникацией в обществе. Он даже планировал признаться в совершении нескольких убийств, чтобы его оставили в заключении.
Однако в положенный срок маньяк всё же покинул стены исправительного учреждения и вернулся в страшную квартиру, в которой совершал свои ужасные преступления. Поднялась волна народного возмущения, соседи негодовали, однако правоохранители напомнили, что жильё принадлежит Малышеву по праву и никто не имеет права его выселить.
Сейчас маньяк-людоед работает в приюте для бездомных животных, из которых когда-то лепил котлеты и пельмени. Известно, что туда его устроили по знакомству.
Фото: iStock/Andyborodaty
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Детство Малышева
Будущий убийца-каннибал Михаил Малышев родился 31 октября 1965 года в Перми. Его семья была совершенно обычной, никто из родственников не имел проблем с законом и не был замечен в противоправной деятельности. Когда Малышеву было около 10 лет, его родители развелись, но вскоре мать встретила нового мужчину, в браке с которым у неё родилась дочь.
Предположительно, именно развод родителей и новый брак матери пошатнул психику Михаила. К тому же, в школьные годы у мальчика были серьёзные проблемы с лишним весом, за что он постоянно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Чтобы выместить свою агрессию, Малышев начал убивать кошек и собак, за что попал на учёт в детскую комнату милиции.
Чтобы обучиться самообороне, Малышев начал заниматься спортом и посещать секцию бокса. Для набора мышечной массы необходимо было усиленно питаться, и из-за дефицита продуктов подросток стал употреблять в пишу собачье мясо.
Начало ментального слома Малышева
После окончания школы людоед отучился в ПТУ, а затем пошёл в армию. Отслужив, Малышев вернулся домой к матери и начал демонстрировать откровенно неадекватное поведение. Родители выдержали год жизни с будущим маньяком, после чего решили разменять квартиру на две однушки, одна из которых была подарена Малышеву, именно в ней маньяк будет совершать свои страшные преступления.
Начиная с 1986 года, Михаил Малышев работал на предприятии АО «Сорбент» в особо вредных и тяжёлых условиях труда. В разные годы он работал сварщиком и столяром. Малышев вёл уединённый образ жизни, не был женат, увлекался чтением и занятиями тяжёлой атлетикой, но несмотря на это, имел в округе репутацию антисоциальной личности за убийства бродячих собак.
На предприятии платили мало, часто задерживали зарплату, и вскоре Малышев уволился оттуда. Источниками его дохода стали продажа самогона и шкур бездомных животных.
Фото: iStock/bhofack2
В 1995 году Малышев познакомился с 18-летним сиротой Николаем, который был умственно отсталым. Маньяк поселил выпускника детского дома у себя, вместе они ловили бродячих собак и употребляли их в пищу. В середине 1996 года на территории одной из больниц Михаил встретил санитарку по имени Инна Боровик, с которой у него вскоре начались романтические отношения. Женщина переехала к нему, после чего у Малышева обострилась паранойя. Он установил в квартире входную металлическую дверь, на которой оборудовал несколько замков и глазков для наблюдения за лестничной клеткой этажа. С внешней стороны здания на окнах квартиры Малышев установил стальные решётки, а в самой квартире установил на окнах жалюзи, состоящие из горизонтальных пластин толстого листового металла, которые Малышев собственноручно соорудил. На некоторые бытовые предметы, такие как телевизор, он также установил решётки и замки.
Издевательства Малышева над сожителями
По одной из версий, Малышев запер Инну у себя дома и запретил ей покидать квартиру. Однако, по словам соседей, они неоднократно видели, как Боровик покидает дом одна. Предположительно, она страдала от крайне низкой самооценки и Михаил манипуляциями убедил её оставаться с ним.
«Будешь со мной или в холодильнике», — так вспоминала Боровик свой разговор с Малышевым.
Маньяк неоднократно стравливал своих сожителей, заставлял их заниматься сексом, а чтобы окончательно их запугать — отрезал Николаю ухо. Немного позже Малышев откусил Боровик кончик носа и съел его прямо на её глазах.
Со временем Малышев деградировал всё сильнее. Всё своё время он проводил в компании собутыльник и сожителей, которых угощал пирожками и пельменями из собачьего мяса.
Фото: iStock/Pawel Kacperek
Первое убийство Малышева
В 1997 году Малышев, проводя время со своими собутыльниками, решил разнообразить досуг сексуальными утехами. На поиски жертвы он отправил Боровик. На улице Инна познакомилась с 16-летней Натальей Суворовой и пригласила её в квартиру к Малышеву, чтобы выпить. Девушка согласилась.
Когда Суворова оказалась в состоянии алкогольного опьянения, Малышев и его знакомые накинулись на подростка и совершили над ней неоднократные насильственные действия. После часов издевательств, Суворова начала угрожать Малышеву, что вызовет милицию, после чего маньяк зарубил девушку топором. Тело жертвы Малышев расчленил совместно с Инной и Николаем, сделав из её плоти фарш, который впоследствии использовал для приготовлений пельменей и котлет. Во время расчленения тела Суворовой у Боровик произошёл нервный срыв, после чего Михаил Малышев избил её и Николая, начал угрожать им убийством в случае отказа в помощи избавления от трупа.
Второе убийство Малышева
Год спустя Малышев пригласил своего старого знакомого по имени Антон в гости, чтобы вместе выпить. Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой Малышев забил гостя топором, после чего расчленил. Из-за небрежности и падения дисциплинированности Михаил Малышев не стал прилагать усилия по избавлению от улик и доказательств совершения убийства. Он выбросил останки убитого за гаражным массивом неподалёку от собственного дома, которые вскоре были найдены.
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Арест и суд Малышева
После обнаружения останков Антона, полиция допросила его родного брата. Мужчина вспомнил, что Антон собирался в гости к своему старому знакомому Малышеву. Как мы помним, маньяк с детства был на карандаше у правоохранителей из-за антисоциального поведения и убийств животных. Следователи сразу отправились к нему в квартиру, где обнаружили пакеты, содержащие человеческие останки, а также более 600 килограммов заготовленного мяса неизвестного происхождения. Малышева арестовали.
В ходе судмедэкспертизы маньяк был признан вменяемым, несмотря на некоторые отклонения в психике.
Во время обысков в его квартире следователи нашли несколько комплектов одежды, которые не принадлежали Малышеву, после чего его начали подозревать в совершении ещё шести убийств. 600 килограмм мяса, которые изъяли из квартиры маньяка, оказалось собачьим, однако проверить его полностью не удалось из-за отсутствия материальных средств.
Малышев признан виновным в двух убийствах и приговорён к 25 годам лишения свободы, а так как время содержания Малышева под стражей с момента ареста и до вынесения приговора засчитывалось в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, дата его освобождения была назначена на октябрь 2022 года.
Малышев после освобождения из тюрьмы
По информации некоторых источников, Малышев не хотел выходить из колонии, поскольку испытывает проблемы с коммуникацией в обществе. Он даже планировал признаться в совершении нескольких убийств, чтобы его оставили в заключении.
Однако в положенный срок маньяк всё же покинул стены исправительного учреждения и вернулся в страшную квартиру, в которой совершал свои ужасные преступления. Поднялась волна народного возмущения, соседи негодовали, однако правоохранители напомнили, что жильё принадлежит Малышеву по праву и никто не имеет права его выселить.
Сейчас маньяк-людоед работает в приюте для бездомных животных, из которых когда-то лепил котлеты и пельмени. Известно, что туда его устроили по знакомству.
Фото: iStock/Andyborodaty
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Евгения Парфентьева