«Будешь со мной или в холодильнике»: история маньяка-людоеда Малышева, как он начал убивать

За домогательства к младшему брату мать изнасиловала 12-летнего сына двумя фаллоимитаторами в Ноябрьске. Как сообщает Baza, все произошло 13 июля, когда женщина вошла в комнату к детям и увидела, как старший сын домогается младшего, а именно, лежит на нем и целует.