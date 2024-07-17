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«Будешь со мной или в холодильнике»: история маньяка-людоеда Малышева, как он начал убивать

Лепивший котлеты из собак маньяк Малышев устроился работать в приют для животных
17 июля 2024, 18:57
Фото: iStock/Kovshutin Denis

Фото: iStock/Kovshutin Denis

24 года назад в России огласили приговор жуткому убийце и людоеду Михаилу Малышеву. Отсидев свой срок, он вышел на свободу и сейчас работает в приюте для животных, которых когда-то ел.
Жуткую историю жестокого маньяка-насильника и каннибала расскажет редакция «Радио 1».

Детство Малышева




Будущий убийца-каннибал Михаил Малышев родился 31 октября 1965 года в Перми. Его семья была совершенно обычной, никто из родственников не имел проблем с законом и не был замечен в противоправной деятельности. Когда Малышеву было около 10 лет, его родители развелись, но вскоре мать встретила нового мужчину, в браке с которым у неё родилась дочь.

Предположительно, именно развод родителей и новый брак матери пошатнул психику Михаила. К тому же, в школьные годы у мальчика были серьёзные проблемы с лишним весом, за что он постоянно подвергался насмешкам со стороны сверстников. Чтобы выместить свою агрессию, Малышев начал убивать кошек и собак, за что попал на учёт в детскую комнату милиции.

Чтобы обучиться самообороне, Малышев начал заниматься спортом и посещать секцию бокса. Для набора мышечной массы необходимо было усиленно питаться, и из-за дефицита продуктов подросток стал употреблять в пишу собачье мясо.

Начало ментального слома Малышева


После окончания школы людоед отучился в ПТУ, а затем пошёл в армию. Отслужив, Малышев вернулся домой к матери и начал демонстрировать откровенно неадекватное поведение. Родители выдержали год жизни с будущим маньяком, после чего решили разменять квартиру на две однушки, одна из которых была подарена Малышеву, именно в ней маньяк будет совершать свои страшные преступления.

Начиная с 1986 года, Михаил Малышев работал на предприятии АО «Сорбент» в особо вредных и тяжёлых условиях труда. В разные годы он работал сварщиком и столяром. Малышев вёл уединённый образ жизни, не был женат, увлекался чтением и занятиями тяжёлой атлетикой, но несмотря на это, имел в округе репутацию антисоциальной личности за убийства бродячих собак.

На предприятии платили мало, часто задерживали зарплату, и вскоре Малышев уволился оттуда. Источниками его дохода стали продажа самогона и шкур бездомных животных.

Фото: iStock/bhofack2

В 1995 году Малышев познакомился с 18-летним сиротой Николаем, который был умственно отсталым. Маньяк поселил выпускника детского дома у себя, вместе они ловили бродячих собак и употребляли их в пищу. В середине 1996 года на территории одной из больниц Михаил встретил санитарку по имени Инна Боровик, с которой у него вскоре начались романтические отношения. Женщина переехала к нему, после чего у Малышева обострилась паранойя. Он установил в квартире входную металлическую дверь, на которой оборудовал несколько замков и глазков для наблюдения за лестничной клеткой этажа. С внешней стороны здания на окнах квартиры Малышев установил стальные решётки, а в самой квартире установил на окнах жалюзи, состоящие из горизонтальных пластин толстого листового металла, которые Малышев собственноручно соорудил. На некоторые бытовые предметы, такие как телевизор, он также установил решётки и замки.

Издевательства Малышева над сожителями


По одной из версий, Малышев запер Инну у себя дома и запретил ей покидать квартиру. Однако, по словам соседей, они неоднократно видели, как Боровик покидает дом одна. Предположительно, она страдала от крайне низкой самооценки и Михаил манипуляциями убедил её оставаться с ним.

«Будешь со мной или в холодильнике», — так вспоминала Боровик свой разговор с ​Малышевым.

Маньяк неоднократно стравливал своих сожителей, заставлял их заниматься сексом, а чтобы окончательно их запугать — отрезал Николаю ухо. Немного позже Малышев откусил Боровик кончик носа и съел его прямо на её глазах.

Со временем Малышев деградировал всё сильнее. Всё своё время он проводил в компании собутыльник и сожителей, которых угощал пирожками и пельменями из собачьего мяса.

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Первое убийство Малышева


В 1997 году Малышев, проводя время со своими собутыльниками, решил разнообразить досуг сексуальными утехами. На поиски жертвы он отправил Боровик. На улице Инна познакомилась с 16-летней Натальей Суворовой и пригласила её в квартиру к Малышеву, чтобы выпить. Девушка согласилась.

Когда Суворова оказалась в состоянии алкогольного опьянения, Малышев и его знакомые накинулись на подростка и совершили над ней неоднократные насильственные действия. После часов издевательств, Суворова начала угрожать Малышеву, что вызовет милицию, после чего маньяк зарубил девушку топором. Тело жертвы Малышев расчленил совместно с Инной и Николаем, сделав из её плоти фарш, который впоследствии использовал для приготовлений пельменей и котлет. Во время расчленения тела Суворовой у Боровик произошёл нервный срыв, после чего Михаил Малышев избил её и Николая, начал угрожать им убийством в случае отказа в помощи избавления от трупа.

Второе убийство Малышева


Год спустя Малышев пригласил своего старого знакомого по имени Антон в гости, чтобы вместе выпить. Между мужчинами завязалась ссора, в результате которой Малышев забил гостя топором, после чего расчленил. Из-за небрежности и падения дисциплинированности Михаил Малышев не стал прилагать усилия по избавлению от улик и доказательств совершения убийства. Он выбросил останки убитого за гаражным массивом неподалёку от собственного дома, которые вскоре были найдены.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Арест и суд Малышева


После обнаружения останков Антона, полиция допросила его родного брата. Мужчина вспомнил, что Антон собирался в гости к своему старому знакомому Малышеву. Как мы помним, маньяк с детства был на карандаше у правоохранителей из-за антисоциального поведения и убийств животных. Следователи сразу отправились к нему в квартиру, где обнаружили пакеты, содержащие человеческие останки, а также более 600 килограммов заготовленного мяса неизвестного происхождения. Малышева арестовали.

В ходе судмедэкспертизы маньяк был признан вменяемым, несмотря на некоторые отклонения в психике.

Во время обысков в его квартире следователи нашли несколько комплектов одежды, которые не принадлежали Малышеву, после чего его начали подозревать в совершении ещё шести убийств. 600 килограмм мяса, которые изъяли из квартиры маньяка, оказалось собачьим, однако проверить его полностью не удалось из-за отсутствия материальных средств.

Малышев признан виновным в двух убийствах и приговорён к 25 годам лишения свободы, а так как время содержания Малышева под стражей с момента ареста и до вынесения приговора засчитывалось в срок лишения свободы из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, дата его освобождения была назначена на октябрь 2022 года.

Малышев после освобождения из тюрьмы


По информации некоторых источников, Малышев не хотел выходить из колонии, поскольку испытывает проблемы с коммуникацией в обществе. Он даже планировал признаться в совершении нескольких убийств, чтобы его оставили в заключении.

Однако в положенный срок маньяк всё же покинул стены исправительного учреждения и вернулся в страшную квартиру, в которой совершал свои ужасные преступления. Поднялась волна народного возмущения, соседи негодовали, однако правоохранители напомнили, что жильё принадлежит Малышеву по праву и никто не имеет права его выселить.

Сейчас маньяк-людоед работает в приюте для бездомных животных, из которых когда-то лепил котлеты и пельмени. Известно, что туда его устроили по знакомству.

Фото: iStock/Andyborodaty

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#секс
Появились кадры пожара на Пресненском валу в Москве
17 июля 2024, 19:03

Фото: istockphoto/Diy1

Появились кадры пожара на Пресненском валу в Москве. Видео опубликовал Telеgram-канал «Осторожно, Москва». Сообщается, что с крыши одного из зданий валит черный дым, есть сильное задымление. Информацию о площади возгорания и пострадавших сейчас уточняют.
Ранее сообщалось, о крупном пожаре в парке Галицкого в Краснодаре. По предварительным данным, возгорание произошло на территории хранения стройматериалов. Причины произошедшего выясняются.
Кроме того, большой пожар от искры при нарезке металла произошел в Крыму. Уточнялось, что 50-летний мужчина резал болгаркой металл, находясь рядом с сухой растительностью, что привело к возгоранию территории заповедника «Карадагский».

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«Страна»: в пяти городах Украины ночью сожгли машины боевиков ВСУ

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#новости
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«Страна»: в пяти городах Украины ночью сожгли машины боевиков ВСУ
17 июля 2024, 18:27

Фото: istockphoto/SaskiaAcht

Поджоги машин боевиков ВСУ произошли в пяти украинских городах минувшей ночью. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило издание «СТРАНА.ua». В частности, речь идет о Днепропетровске, Виннице, Харькове, Одессе и Ровно.
«В Виннице подожгли автомобиль Mitsubishi, который принадлежит военному. Пожар ликвидировали через 30 минут. Люди не пострадали, автомобиль сгорел полностью. В Харькове подожгли сразу два автомобиля, Volkswagen и Mitsubishi, с разницей в один час. Они также принадлежали военным ВСУ», — сообщил информатор.

В Ровно сожгли Volkswagen, стоявший возле дома и принадлежавший военнослужащему. Теперь во всех этих городах проводятся следственные мероприятия, открыто уголовное дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь в Одессе сгорели пять машин.

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#украина
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#поджог
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#новости
#одесса
#харьков
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Экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского обвиняют во взятках на 100 млн
17 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Советника аппарата мэра и правительства Москвы по культурному сотрудничеству с новыми субъектами России, бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского подозревают в получении взяток общей суммой в 100 млн рублей. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. По данным следствия, чиновник помогал различным компаниям получать госконтракты.
«При этом он действовал с другими соучастниками в составе организованный группы. Предварительно, общая сумма полученных взяток составляет более 100 млн рублей», – пишет следственный комитет.
Кибовскому предъявили обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Следователь настаивает на заключении под стражу на время следствия.

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#взятка
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В Ленобласти погибли двое взрослых и двое детей в ДТП с поездом и легковушкой
17 июля 2024, 17:31

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с электропоездом «Ласточка» и легковым авто в Лужском районе Ленинградской области. Об это со ссылкой на региональное ГУ МВД России сообщает ТАСС. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ДТП произошло на ж/д переезде 84 км перегона Строганово-Мшинская, движение поездов в настоящий момент остановлено.

По данным издания, пострадавших среди пассажиров и бригады поезда в результате ДТП нет.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора перед приближающимся поездом, машинист попытался остановить состав, но расстояние было слишком маленьким.

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#прокуратура
#переезд
#машинист
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«Мама, мне больно»: за что мать изнасиловала фаллоимитаторами 12-летнего сына
Мать изнасиловала 12-летнего сына в Ноябрьске за домогательства к младшему брату
17 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto/blinow61

За домогательства к младшему брату мать изнасиловала 12-летнего сына двумя фаллоимитаторами в Ноябрьске. Как сообщает Baza, все произошло 13 июля, когда женщина вошла в комнату к детям и увидела, как старший сын домогается младшего, а именно, лежит на нем и целует.
Мать придумала зверское наказание, пока младший ребенок находился в соседней комнате и слушал крики брата «мама, мне больно» и «мама, не надо», о чем позже он расскажет правоохранителям.

Однако этого горе-матери показалось мало, поэтому она выгнала к подруге измученного мальчика, с которой общалась в тот момент по видео. Примерно в семь утра женщина вернулась за сыном, уведя домой.

Позже она выслушала от него, что он больше не будет трогать брата, а потом, выпив полбутылки горячительного, заставила несовершеннолетнего заниматься мастурбацией на манекен из дерева, включив ему порно.

Об издевательствах стражам порядка рассказала подруга, с которой говорила мать пострадавшего. По информации журналистов, злоумышленница была на карандаше у подразделения по делам несовершеннолетних в период с 2018 по 2022 год. В июле 2022 ее сняли с учета с формулировкой «в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и оздоровления обстановки в семье».

Истерзанный старший ребенок сбегал из дома несколько раз за последние несколько месяцев и тоже был в поле зрения полицейских. Теперь «воспитательнице» грозит до 20 лет тюрьмы, а дети отправились в местный Центр соцобслуживания.

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#полиция
#новости
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Daily Mail: в отеле Бангкока нашли тела шестерых иностранцев из Вьетнама и США
17 июля 2024, 17:06

Фото: IStock/structuresxx

Сотрудница отеля в столице Таиланда Бангкоке нашла в номере шестерых мертвых иностранцев из Вьетнама и США. Об этом сообщает газета Daily Mail. По версии полиции, одна из погибших отравила остальных цианидом, добавленным в кофе, а предполагаемым мотивом стали долги после неудачных инвестиций, пишет издание.
По данным газеты, подозреваемая – 56-летняя американка Шерин Чонг, которая убедила остальных друзей вложить крупную сумму в проект больницы в Японии, но в итоге все они лишились порядка 24,5 млн долларов.

Отмечается, всех погибших нашли в разных комнатах без следов борьбы, а на время отдыха у них были забронированы экскурсии, что говорит о том, что они употребили яд несознательно и не ждали собственной смерти.

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#больницы
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Приставы возбудили производство против Ивлеевой за неуплату налогов на 11,3 млн
17 июля 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на 11,3 млн рублей. Об этом со сслыкой на Банк данных исполнительных производств сообщают РИА Новости. Указано, что приставы намерены взыскать 11 352 875 рублей.
По данным издания, во вторник сообщалось, что общий долг по налогам у Ивлеевой достиг 20,937 миллиона рублей, а ФНС требует остановить операции по счетам ее ИП в Альфа-банке, Райффайзенбанке и Т-Банке.

Отмечается, что ООО «Коленки пчелы», учредителем которого является также Ивлеева, погасила долг по налогу на прибыль с 1,3 млн до 442 тысяч рублей, а долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью.

Ранее сообщалось, что долг ведущей Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое, сумма задолженности составила 20,9 миллиона рублей.

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#операции
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#деньги
#блогер
#фссп
#приставы
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В Уссурийске невеста с подругой избили пенсионерку из-за замечания
17 июля 2024, 16:28

Фото: istockphoto/artolympic

В Уссурийске во время свадьбы невеста с подругой избили пожилую женщину, обидевшись на сделанное им замечание. Девушки справляли нужду около участка пострадавшей.
По словам дочери пенсионерки, Алины, дом её родителей расположен неподалёку от кафе. Там часто проходят различные праздничные мероприятия, передаёт телеграм-канал 360.ru. В этот раз в заведении была свадьба. Гости почему-то предпочитают ходить в туалет не в здании, а на улицу, справляя нужду прямо возле забора родителей Алины.

Вот и сейчас невеста и её подруга пристроились рядом с участком, сделали свои дела и собрались уходить. Мама Алины вышла на улицу и пристыдила девушек, возмущённая тем, что её забор используют как общественный туалет. Те сначала принялись осыпать пенсионерку бранью, а затем принялись наносить пожилой женщине удары по голове и по лицу.

По словам Алины, у её матери ушибы головы, плеча и глаза, сейчас она лечится. Чувствует себя плохо, жалуется на постоянную головную боль. Нападавшие тем временем раскаялись и даже записали видео с извинениями. Тем не менее, уголовные дела по статье о хулиганстве на них всё равно завели. Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад об обстоятельствах инцидента.

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#рф
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78 канал: в Пулково пассажир открыл аварийный люк самолета из-за жары +40
17 июля 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Diy13

В Санкт-Петербурге во время задержки рейса в аэропорту Пулково один из пассажиров открыл аварийный люк самолета, жалуясь на 40-градусную жару. Об этом сообщает 78 канал. Из-за нарушения вылет пришлось отложить на еще большее время, говорится в сообщении.
Отмечается, самолет авиакомпании Smartavia из Петербурга в Архангельск должен был вылететь в 13:40, но тягач не смогли отцепить и рейс задержали. По данным издания, спустя какое-то время пассажиры начали жаловаться на 40-градусную жару в салоне, где они провели уже около часа, за время которого никому из них даже не предложили воды.

Один пассажир не выдержал и открыл аварийный люк, после чего проводники вызвали полицию, назвав его поступок серьезным нарушением, пояснил 78 канал.

Пресс-служба Пулково заявила, что рейс вылетел в 15:17, задержка составила менее полутора часов.

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#пассажиры
#авиакомпании
#служба
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