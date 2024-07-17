«Забайкальский зверь»: зачем маньяк Станкевич пил кровь своих жертв и как избежал пожизненного

Фото: iStock/Tunatura
В середине 90-х в небольшом городке Краснокаменск начали находить изувеченные трупы женщин. Никто не мог даже предположить, что за жестокими расправами может стоять примерный семьянин, ранее работавший на заводе, а теперь следящий за домом. 34-летнего Владимира Станкевича удалось задержать только год спустя, когда за ним потянулся след из четырех обезображенных трупов.
О причинах, которые могли привести работягу из обычной семьи к статусу кровавого маньяка, расскажет редакция «Радио 1».
Владимир Станкевич родился в Красноярске. Его отец ушёл из семьи, когда мальчику было всего несколько месяцев, а старшей сестре Станкевича — три года. 13 лет спустя мать привела в дом нового мужчину, с которым у Владимира сложились хорошие отношения. С детства будущий маньяк, по его собственным словам, очень сильно стеснялся девочек.
Окончив ПТУ по специальности слесаря контрольно-измерительных приборов, Станкевич отправился служить в армию, где познакомился со своей будущей супругой. Женщина оказалась старше молодого человека на 8 лет, у неё уже была дочь от первого брака. Три года спустя в браке родилась ещё одна дочь, с которой охотно нянчились все члены семьи.
Несмотря на вполне себе полную и счастливую жизнь, Станкевич страдал от алкоголизма, в 1987 году он даже пробовал проходить лечение, однако оно не помогло.
Фото: iStock/art159
В годы перестройки он и его жена уволились с сернокислотного завода Приаргунского производственного горно-химического объединения, где оба работали. Она устроилась сторожем и периодически ездила в Китай за товаром на продажу. А Владимир, по сути, был безработным, на домашнем хозяйстве. Мужчина долго не мог найти работу, стал больше пить, полностью потерял авторитет как в глазах 20-летней падчерицы, так и супруги. Именно в этот период «Забайкальский зверь» вышел на охоту.
Страшного маньяка, наводившего ужас на весь Краснокаменск, не могли поймать около года.
Своё первое преступление Станкевич совершил 16 апреля 1995 года. Как вспоминает он сам, окончательно превратившись в мужчину-домохозяйку, Станкевич чувствовал себя очень плохо. Вечером этого дня он выпил бутылку алкоголя и отправился бродить по улицам. Ему повстречалась женщина, которая тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Владимир предложил проводить её и та согласилась. По дороге между новыми знакомыми возникла ссора, женщина попыталась сбежать, но Владимир повалил её на землю, разорвал одежду и вырезал молочную железу. Затем он подобрал с земли ветку и пропорол ею тело снизу. Невероятно, но Ольга выжила. Её в бессознательном состоянии нашли прохожие и доставили в больницу.
Вечером 8 декабря 1995 года на 43-летнюю Анастасию напал неизвестный. Он повалил её на землю, ударил несколько раз, разорвал на ней одежду, снял и задушил до смерти. Тело женщины нашли на пустыре между домами.
Вечером 30 декабря 1995 года возле одного из домов Краснокаменска неизвестный сзади напал на 34-летнюю Наталью, задушил её, разорвал на ней одежду, пропорол металлической арматурой. Девушка чудом выжила.
В ночь с 10 на 11 февраля 1996 года на пустыре между домами Станкевич напал на 40-летнюю Татьяну, разорвал одежду, отломил от дерева ветку и пропорол ею женщину. Татьяна на месте скончалась.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 1996 года маньяк схватил за руку гражданку Я., стал звать с собой. Она от него вырвалась и убежала. Сразу после этого у ограды детского сада садист напал на 26-летнюю Анну, ударил её несколько раз по голове, разорвал одежду, проткнул металлическим прутом. Анна скончалась.
Сразу после этого, то есть в ночь на 1 марта 1996 года, напал возле той же ограды на 31-летнюю Наталью, ударил её прутом по голове, пропорол снизу, ампутировал правую молочную железу. Несчастная женщина скончалась на месте.
Следствию удалось доказать шесть эпизодов преступлений Станкевича. Как можно понять, две его жертвы выжили, а ещё четыре скончались в страшных мучениях.
Фото: iStock/DedMityay
Однако известно, что маньяк неоднократно нападал и на других женщин, которым удавалось ускользнуть из его лап. После его поимки 12 женщин рассказали, как пережили встречу со Станкевичем.
По словам одной из них, Станкевич напал на неё после 50 минут вполне приятного общения. Внезапно под угрозой ножа завел в безлюдное место. Без слов свалил на землю, начал кусать за щёки. Когда закапала кровь, он, лёжа сверху, ревел и рычал. Потом садист сделал поверхностный крестообразный надрез на спине своей жертвы. Сказал ей, что не будет убивать, поскольку у нее сын в армии служит. Потерпевшая рассказала, что запаха алкоголя она не чувствовала. Свои действия маньяк мотивировал ей тем, что хочет отомстить жене.
Другая женщина рассказала, как в парке её догнал мужчина с обломанной веткой в руках, длиной около 80 сантиметров. Он шёл рядом, тяжело дыша. Потом спросил, знает ли она его. И с придыханием глуховатым голосом сообщил о себе загадочно и угрожающе: «Я тот, который…» Образованная, опытная женщина повела себя грамотно. Она показала отсутствие у нее страха, пыталась с ним заговорить, напомнила о матери. Потом пошла в тёмный подъезд, он остался на улице. Напоследок она ему сказала: «Ты можешь быть лучше». Он ответил кратко: «Нет». Был он, по словам женщины, абсолютно трезв.
Жуткого убийцу и мучителя удалось задержать 9 апреля 1996 года. Все убийства и нападения были совершены рядом с домом маньяка, свидетели его опознали. Сперва Станкевич вёл себя так, будто не понимает, за что его задержали, однако позже во всём сознался.
В ходе судебных слушаний Станкевич вновь начал отрицать свою причастность к преступлениям. Он был настолько убедителен, что даже его адвокат начал сомневаться в вине подопечного. Однако стоит отметить, что после ареста маньяка жуткие убийства и нападения на женщин прекратились.
Сперва суд приговорил Станкевича к смертной казни, однако он подал кассацию, после чего приговор был изменён на 15 лет лишения свободы.
После освобождения в 2011 году Станкевич вновь совершил преступление — наехал на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые травмы. Однако в судебном порядке маньяку удалось добиться снятия прежней судимости за убийства.
Газета «МК» провела своё собственное расследование по делу Станкевича. Выяснилось, что маньяк всю жизнь очень сильно боялся мышей. В 21 год, поссорившись с женой он пытался свести счёты с жизнью, а в 1991 году он едва не зарубил топором гостя своей падчерицы. В 1993 году, находясь на работе в состоянии алкогольного опьянения, он почувствовал невероятно сильный прилив ярости и забрался вверх по лестнице в будку к женщинам. Они его не пускали. Он разбил стекло, чтобы изнутри открыть дверь. С лестницы упал и долго после этого был возбужден, как он выразился, «как зверь».
Больше всего экспертов потрясло, что маньяк переживал приятные ощущения от поимки жертвы, ее покусывания, разрывания одежды, а затем живых тканей, ощущений запаха и вкуса свежей крови. Патологическое влечение было в развитии. Нападения становились чаще и чаще, и трудно представить, что было бы, если бы его не остановили. Утром после сна его состояние возвращалось к привычному, потому воспоминания о содеянном были смутны, нечетки, сопровождались чувством некоторой чужеродности. Проще говоря, как будто бы это все не он сделал, а кто-то другой. Примерно как герой Джека Николсона в известном триллере «Волк».
Фото: iStock/IvanBastien
Эти амнистического типа феномены появлялись как результаты пребывания в измененных состояниях сознания, отчасти алкогольных, отчасти парафильных причин. Несмотря на эти особенности, происходящее в ночное время в принципе осмысливалось правильно, но оно было столь неприемлемо для прежних личностных установок и связано с таким тяжким грузом ответственности, что подвергалось вытеснению из сознания по типу «ничего не было». Вытеснение проблемы из сознания позволяло жить дальше и, как бывает и при других отклоняющихся влечениях, становится мощным благоприятным условием укрепления в повторении противоправных действий. К моменту ареста Станкевича ситуации оказались значительно забытыми, и ему требовались напряженные усилия по восстановлению их в памяти.
В результате было остановлено, что садистские наклонности Станкевича усугублял алкоголь, а также его необычная страсть к свежей человеческой крови. Тем не менее, судебная комиссия признала маньяка вменяемым.
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Биография Станкевича
Владимир Станкевич родился в Красноярске. Его отец ушёл из семьи, когда мальчику было всего несколько месяцев, а старшей сестре Станкевича — три года. 13 лет спустя мать привела в дом нового мужчину, с которым у Владимира сложились хорошие отношения. С детства будущий маньяк, по его собственным словам, очень сильно стеснялся девочек.
Окончив ПТУ по специальности слесаря контрольно-измерительных приборов, Станкевич отправился служить в армию, где познакомился со своей будущей супругой. Женщина оказалась старше молодого человека на 8 лет, у неё уже была дочь от первого брака. Три года спустя в браке родилась ещё одна дочь, с которой охотно нянчились все члены семьи.
Несмотря на вполне себе полную и счастливую жизнь, Станкевич страдал от алкоголизма, в 1987 году он даже пробовал проходить лечение, однако оно не помогло.
Фото: iStock/art159
В годы перестройки он и его жена уволились с сернокислотного завода Приаргунского производственного горно-химического объединения, где оба работали. Она устроилась сторожем и периодически ездила в Китай за товаром на продажу. А Владимир, по сути, был безработным, на домашнем хозяйстве. Мужчина долго не мог найти работу, стал больше пить, полностью потерял авторитет как в глазах 20-летней падчерицы, так и супруги. Именно в этот период «Забайкальский зверь» вышел на охоту.
Убийства Станкевича
Страшного маньяка, наводившего ужас на весь Краснокаменск, не могли поймать около года.
Своё первое преступление Станкевич совершил 16 апреля 1995 года. Как вспоминает он сам, окончательно превратившись в мужчину-домохозяйку, Станкевич чувствовал себя очень плохо. Вечером этого дня он выпил бутылку алкоголя и отправился бродить по улицам. Ему повстречалась женщина, которая тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Владимир предложил проводить её и та согласилась. По дороге между новыми знакомыми возникла ссора, женщина попыталась сбежать, но Владимир повалил её на землю, разорвал одежду и вырезал молочную железу. Затем он подобрал с земли ветку и пропорол ею тело снизу. Невероятно, но Ольга выжила. Её в бессознательном состоянии нашли прохожие и доставили в больницу.
Вечером 8 декабря 1995 года на 43-летнюю Анастасию напал неизвестный. Он повалил её на землю, ударил несколько раз, разорвал на ней одежду, снял и задушил до смерти. Тело женщины нашли на пустыре между домами.
Вечером 30 декабря 1995 года возле одного из домов Краснокаменска неизвестный сзади напал на 34-летнюю Наталью, задушил её, разорвал на ней одежду, пропорол металлической арматурой. Девушка чудом выжила.
В ночь с 10 на 11 февраля 1996 года на пустыре между домами Станкевич напал на 40-летнюю Татьяну, разорвал одежду, отломил от дерева ветку и пропорол ею женщину. Татьяна на месте скончалась.
В ночь с 29 февраля на 1 марта 1996 года маньяк схватил за руку гражданку Я., стал звать с собой. Она от него вырвалась и убежала. Сразу после этого у ограды детского сада садист напал на 26-летнюю Анну, ударил её несколько раз по голове, разорвал одежду, проткнул металлическим прутом. Анна скончалась.
Сразу после этого, то есть в ночь на 1 марта 1996 года, напал возле той же ограды на 31-летнюю Наталью, ударил её прутом по голове, пропорол снизу, ампутировал правую молочную железу. Несчастная женщина скончалась на месте.
Следствию удалось доказать шесть эпизодов преступлений Станкевича. Как можно понять, две его жертвы выжили, а ещё четыре скончались в страшных мучениях.
Фото: iStock/DedMityay
Однако известно, что маньяк неоднократно нападал и на других женщин, которым удавалось ускользнуть из его лап. После его поимки 12 женщин рассказали, как пережили встречу со Станкевичем.
По словам одной из них, Станкевич напал на неё после 50 минут вполне приятного общения. Внезапно под угрозой ножа завел в безлюдное место. Без слов свалил на землю, начал кусать за щёки. Когда закапала кровь, он, лёжа сверху, ревел и рычал. Потом садист сделал поверхностный крестообразный надрез на спине своей жертвы. Сказал ей, что не будет убивать, поскольку у нее сын в армии служит. Потерпевшая рассказала, что запаха алкоголя она не чувствовала. Свои действия маньяк мотивировал ей тем, что хочет отомстить жене.
Другая женщина рассказала, как в парке её догнал мужчина с обломанной веткой в руках, длиной около 80 сантиметров. Он шёл рядом, тяжело дыша. Потом спросил, знает ли она его. И с придыханием глуховатым голосом сообщил о себе загадочно и угрожающе: «Я тот, который…» Образованная, опытная женщина повела себя грамотно. Она показала отсутствие у нее страха, пыталась с ним заговорить, напомнила о матери. Потом пошла в тёмный подъезд, он остался на улице. Напоследок она ему сказала: «Ты можешь быть лучше». Он ответил кратко: «Нет». Был он, по словам женщины, абсолютно трезв.
Задержание Станкевича и суд
Жуткого убийцу и мучителя удалось задержать 9 апреля 1996 года. Все убийства и нападения были совершены рядом с домом маньяка, свидетели его опознали. Сперва Станкевич вёл себя так, будто не понимает, за что его задержали, однако позже во всём сознался.
В ходе судебных слушаний Станкевич вновь начал отрицать свою причастность к преступлениям. Он был настолько убедителен, что даже его адвокат начал сомневаться в вине подопечного. Однако стоит отметить, что после ареста маньяка жуткие убийства и нападения на женщин прекратились.
Сперва суд приговорил Станкевича к смертной казни, однако он подал кассацию, после чего приговор был изменён на 15 лет лишения свободы.
После освобождения в 2011 году Станкевич вновь совершил преступление — наехал на женщину-пешехода, причинив ей тяжелые травмы. Однако в судебном порядке маньяку удалось добиться снятия прежней судимости за убийства.
Почему Станкевич начал убивать
Газета «МК» провела своё собственное расследование по делу Станкевича. Выяснилось, что маньяк всю жизнь очень сильно боялся мышей. В 21 год, поссорившись с женой он пытался свести счёты с жизнью, а в 1991 году он едва не зарубил топором гостя своей падчерицы. В 1993 году, находясь на работе в состоянии алкогольного опьянения, он почувствовал невероятно сильный прилив ярости и забрался вверх по лестнице в будку к женщинам. Они его не пускали. Он разбил стекло, чтобы изнутри открыть дверь. С лестницы упал и долго после этого был возбужден, как он выразился, «как зверь».
Больше всего экспертов потрясло, что маньяк переживал приятные ощущения от поимки жертвы, ее покусывания, разрывания одежды, а затем живых тканей, ощущений запаха и вкуса свежей крови. Патологическое влечение было в развитии. Нападения становились чаще и чаще, и трудно представить, что было бы, если бы его не остановили. Утром после сна его состояние возвращалось к привычному, потому воспоминания о содеянном были смутны, нечетки, сопровождались чувством некоторой чужеродности. Проще говоря, как будто бы это все не он сделал, а кто-то другой. Примерно как герой Джека Николсона в известном триллере «Волк».
Фото: iStock/IvanBastien
Эти амнистического типа феномены появлялись как результаты пребывания в измененных состояниях сознания, отчасти алкогольных, отчасти парафильных причин. Несмотря на эти особенности, происходящее в ночное время в принципе осмысливалось правильно, но оно было столь неприемлемо для прежних личностных установок и связано с таким тяжким грузом ответственности, что подвергалось вытеснению из сознания по типу «ничего не было». Вытеснение проблемы из сознания позволяло жить дальше и, как бывает и при других отклоняющихся влечениях, становится мощным благоприятным условием укрепления в повторении противоправных действий. К моменту ареста Станкевича ситуации оказались значительно забытыми, и ему требовались напряженные усилия по восстановлению их в памяти.
В результате было остановлено, что садистские наклонности Станкевича усугублял алкоголь, а также его необычная страсть к свежей человеческой крови. Тем не менее, судебная комиссия признала маньяка вменяемым.
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Евгения Парфентьева