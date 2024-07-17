«Забайкальский зверь»: зачем маньяк Станкевич пил кровь своих жертв и как избежал пожизненного

В середине 90-х в небольшом городке Краснокаменск начали находить изувеченные трупы женщин. Никто не мог даже предположить, что за жестокими расправами может стоять примерный семьянин, ранее работавший на заводе, а теперь следящий за домом. 34-летнего Владимира Станкевича удалось задержать только год спустя, когда за ним потянулся след из четырех обезображенных трупов.