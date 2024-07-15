Маньяк из Подмосковья выходит на свободу после 25 лет: кому стоит опасаться «Домодедовского упыря»

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В конце 1998-го года Подмосковье облетела новость о серийном убийце, орудующем на глухой железнодорожной станции Домодедово. Жертвами душегуба становились случайные прохожие. О том, почему маньяк избежал пожизненного наказания и куда он отправится после скорого освобождения расскажет редакция «Радио 1».
Маньяк из Подмосковья: что о нем известно
Уроженец Молдавии Иван Продан рос в многодетной семье. Его отец пил, часто поднимал руку на мать и использовал жесткие методы воспитания своих сыновей. Будучи подростком, Иван часто убегал из дома, жил в товарных вагонах. Позже следователи предположили, что с тех пор для мужчины железная дорога стали практически сакральным местом. Там же он и совершил свое первое убийство.
Серия убийств «Домодедовского упыря»
В этом районе до сих пор ходят страшилки о «Домодедовском упыре», как позже прозвали местного душегуба.
Свое первое убийство Иван Продан совершил в 1994 году. Его жертвой стал собутыльник. Между мужчинами не было конфликта. Убийство было абсолютно беспричинным. В то время, когда собеседник Продана отвернулся, он схватил металлический уголок и нанес ему по голове несколько ударов.
Тогда доказательств его вины было недостаточно и Продан продолжал находиться на свободе.
«Домодедовский упырь»? Конечно, помню эту историю. <…> Самого человека вспоминаю смутно. Может, видел мельком. А вот что тогда говорили взрослые, врезалось в память. Все, конечно, обалдели, когда в дом нагрянули с обыском милиционеры и фотографии соседа начали печатать все газеты. Никто ж не думал, что он по вечерам выходит на «охоту» и людям головы пробивает», — рассказал собеседник издания «Комсомольская правда».
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Задержание маньяка
В камере Продан имитировал попытку самоубийства, а оказавшись в больнице, пытался сбежать. Следователи позже все же смогли разговорить Продана. Он признался в 6 убийствах и почти 60 нападениях. Но в суде удалось доказать лишь 5 и 17, соответственно.
Как нападал «Домодедовский упырь»
Продан чаще всего носил с собой металлические изделия, которыми можно было ударить человека, однако иногда ему приходилось использовать подручные средства вроде камней. Нападал маньяк в темноте. Он подбегал сзади и наносил жертве удар по голове.
«У него были определенные сексуальные проблемы с женой, поэтому некоторых женщин он насиловал. Но при этом жертвами нападений не всегда были только представительными слабого пола. В двух из пяти эпизодов убийств он расправился с мужчинами», – рассказал собеседник издания.
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Приговор серийного маньяка
Ивана Продана осудили на 25 лет лишения свободы, вопреки ожиданиям возмущенной общественности. В 2024-м году душегуб выходит на свободу. Уже сейчас среди жителей подмосковного Видного ходят опасения: не вернется ли «Домодедовский упырь» на улицы города.
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