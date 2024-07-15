Маньяк из Подмосковья выходит на свободу после 25 лет: кому стоит опасаться «Домодедовского упыря»

В Благовещенске группа подростков напала на жителей квартиры на улице Василенко. Они кинули в помещение дымовую шашку, избили хозяина квартиры и распылили ему в глаза два перцовых баллончика. Супруга пострадавшего Мария (имя изменено) рассказала «Газете.Ru», что теперь они с мужем сами рискуют стать подозреваемыми — из-за самообороны.