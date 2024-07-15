«На глазах у детей»: как в Подмосковье орудовал мигрант-онанист и кто нападает на женщин в Раменском

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В Подмосковье задержан маньяк, жертвами которого стали как минимум две женщины из Раменского. Мужчину удалось вычислить благодаря показаниям одной из пострадавших, которая смогла сбежать от насильника. О том, где еще орудовал извращенец и кого он выбирал в жертву расскажет редакция «Радио 1».
Жертвы маньяка из Раменского
Обнаженная женщина была обнаружена в лесополосе рядом с платформой МЦД-3 в дачном поселке Кратово в начале июля. Об этом сообщает издание NEWS.ru. Пострадавшая получила травмы головы, но выжила. Через некоторое время правоохранителям стало известно еще об одном факте нападения. На этот раз потерпевшая сама обратилась к следователям и сообщила, что ее хотел изнасиловать неизвестный. По данным СМИ, у женщины, сбежавшей от насильника, была пробита голова и сломана челюсть.
Жители поселка Кратово рассказали журналистам, что прежде возле станции уже происходили подобные нападения. Задержанного проверяют на причастность к прошлым эпизодам.
Онанист в лесу Подмосковья
В Раменском это уже не первый случай выявления полового преступника. В мае в населенном пункте был задержан мастурбирующий на подростков мужчина.
Уроженец СНГ изнасиловал москвичку
Некоторое время назад в Раменском произошло еще одно дерзкое преступление. 26-летний мигрант пробрался к женщине в дом через форточку и изнасиловал ее. Пострадавшая пыталась отбиться, тогда преступник применил силу и вновь попытался совершить половой акт. Мужчину задержали по горячим следам.
Мигрант мастурбировал на детей в Пушкино
На территории города Пушкино несколько дней назад также был выявлен мужчина с сексуальными отклонениями. Мигрант повадился мастурбировать на детей местных жителей. Непотребства он совершал прямо на детской площадке. В настоящее время мужчина задержан.
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