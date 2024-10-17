Мигрант изнасиловал 12-летнюю девочку в Екатеринбурге

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Мигрант изнасиловал 12 летнюю школьницу в Екатеринбурге. Предположительно, пострадавшая является уроженкой Средней Азии. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.
«Да, это так. Предположительно, пострадавшая девочка — из Средней Азии», — подтвердил источник.
Уточняется, что преступника уже задержали. Сейчас его допрашивают.
При этом подробности происшествия не уточняются. А в Следственном комитете региона комментировать ЧП не стали.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать трехлетней девочки заявила в полицию об изнасиловании дочери в детском саду на Товарищеском проспекте. Женщина обратилась в полицию 13 октября. Она сообщила, что 11 октября ее маленькую дочку изнасиловал неизвестный во время тихого часа.
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