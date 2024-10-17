«Маленькая дрянь»: вдова «заказала» 8-летнюю дочь любовницы мужа, чтобы не лишиться наследства, подробности

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В 2021 году в Туве произошло резонансное преступление. 61-летняя женщина решила организовать убийство маленькой дочери своего покойного мужа. Оказалось, что школьница не просто была первоочередной наследницей, но и рожденным от любовницы ребенком. Подробности – в материале «Радио 1».
Измена мужа
Внезапная смерть и борьба за наследство
Беда настигла семью внезапно. В один момент у Григория случился инсульт. Он упал на улице, и хоть проходящие мимо люди успели вызвать скорую помощь, врачи оказались бессильны. У безработной вдовы остались лишь небольшие сбережения. Квартира, в которой они жили, не считалась совместно нажитым имуществом и принадлежала исключительно Георгию.
У него также была еще одна однокомнатная квартира в Шушенском, доставшаяся от родственников, которую они временно сдавали. По законам, все это переходило к девочке как наследнице первой очереди. Оспаривать такие права было практически бессмысленно, констатировали юристы.
«Вот тогда и возникла у Ирины идея избавиться от девочки. Она постоянно ей мешала», – рассказывали соседи.По словам знакомых семьи, женщина еще при жизни мужа позволяла себе оскорбительные высказывания в адрес девочки. Она называла ее «маленькой дрянью» и «ненужным выродком».
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Заказное убийство
Чтобы единолично завладеть двумя квартирами, принадлежавшими её покойному мужу, Ирина решила избавиться от первоочередной наследницы. Женщина предлагала за убийство 180 тысяч рублей. Вскоре на предложение откликнулся некий Иван, который на самом деле был сотрудником уголовного розыска МВД по Республике Тыва. Под наблюдением полиции состоялась встреча между заказчицей и исполнителем в её квартире, где она передала ему 10 тысяч рублей в качестве предоплаты.
Ирина рассказала «киллеру», как девочка добирается из школы домой, поскольку семьи жили по соседству. Она указала, в какое время девочка будет ждать автобус: это было наиболее подходящее время и место для преступления. Ирина не подозревала, что девочку и её маму уже заранее предупредили сотрудники полиции. На следующий день Ирине предоставили фото «мертвого» ребёнка, лежащего на снегу. Получив оставшиеся 170 000, «киллер» закончил свою часть дела. Тем временем в квартиру вломились оперативники, которые ждали за дверью.
Следственный комитет России по Республике Тыва инициировал уголовное дело в отношении 61-летней гражданки Кызыла.
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Анастасия Хохлова