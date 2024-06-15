«Буду молиться»: водитель извинился перед родными погибших в ДТП в Благовещенске

Фото: istockphoto/conejota
Водитель, сбивший пятерых человек в Благовещенске, раскаялся перед родственниками погибших в зале Благовещенского городского суда Амурской области. Об этом сообщает РЕН ТВ. Мужчина уточнил, что родные погибших проклинают его и он бы сделал так же.
«Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Пусть простят хотя бы в душе, не физически, не морально. Хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», – сказал 59-летний Евгений Бакарюкин.
До этого сообщалось, что водителя, въехавшего в толпу на тротуаре, заключили под стражу на два месяца. По данным журналистов, в крови Бакарюкина медицинское освидетельствование показало два промилле алкоголя.
Читайте также:
В ДТП в подмосковной Истре пострадали 13 человек
В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье
Никита Кротов