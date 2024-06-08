Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

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Три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье. Об этом ГУ МВД по Московской области написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ДТП произошло на трассе М-1 «Беларусь» в районе 18:20. Предварительно, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовиком.
В результате аварии погибли три человека, в том числе ребёнок. Также получил телесные повреждения ещё один несовершеннолетний.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.
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В результате аварии погибли три человека, в том числе ребёнок. Также получил телесные повреждения ещё один несовершеннолетний.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят мероприятия, необходимые для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.
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Анастасия Чинкова