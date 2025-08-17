Бухгалтер украл 120 млн рублей у церкви и потратил их на дорогие сигары и ремонт дома
Бывший главный бухгалтер католической церкви Святого Льва Великого, 60-летний Джозеф Манци, обвинён в хищении более 1,5 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей) из церковного бюджета. Об этом сообщает Catholic News Agency.
Согласно материалам дела, Манци работал в приходе с 2014 года и на протяжении шести лет систематически переводил деньги на поддельные счета, а также тратил церковные средства на личные нужды. Аудиторская проверка, проведённая после выявления финансовых нарушений, показала, что средства были потрачены, в частности, на оплату свадьбы дочери, покупку дорогих сигар и ремонт собственного дома в Атлантик-Хайлендс.
Манци был уволен 26 июня 2025 года, сразу после обнародования результатов внутреннего расследования. Церковь подала гражданский иск, требуя вернуть похищенные средства и наложить арест на недвижимость обвиняемого, в которую, как считают следователи, он инвестировал часть украденных денег. Также приход намерен взыскать с него всю зарплату, полученную за годы работы.
Епархия Трентона заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами и подтвердила обоснованность обвинений. Расследование продолжается.
Читайте также: