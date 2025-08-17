Бухгалтер украл 120 млн рублей у церкви и потратил их на дорогие сигары и ремонт дома

17 августа 2025, 15:37

В США бухгалтер украл у церкви миллионы и потратил их на сигары и свадьбу

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Бывший главный бухгалтер католической церкви Святого Льва Великого, 60-летний Джозеф Манци, обвинён в хищении более 1,5 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей) из церковного бюджета. Об этом сообщает Catholic News Agency.