«Токсичная месть»: дворники разбрызгали ртуть по подъезду жилого дома во Владивостоке

17 августа 2025, 14:58

Дворники разбрызгали ртуть по подъезду дома во Владивостоке, чтобы отомстить УК

Фото: iStock/Rafael Abdrakhmanov

Дворники разбрызгали ртуть по подъезду жилого дома во Владивостоке, чтобы отомстить управляющей компании. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».