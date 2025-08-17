«Токсичная месть»: дворники разбрызгали ртуть по подъезду жилого дома во Владивостоке
Дворники разбрызгали ртуть по подъезду жилого дома во Владивостоке, чтобы отомстить управляющей компании. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».
Отмечается, что дворники обиделись на руководство УК, которое не выплатило им зарплату. Отомстить они решили весьма странным способом, который коснулся и ни в чём не повинных местных жителей.
Один из мужчин разбросал по подъездам дома мусор, а другой разбил градусник и раскидал ртуть.
При этом и сами жильцы неоднократно жаловались на УК, которая давно не выполняет свои обязанности и не обслуживает дома должным образом.
