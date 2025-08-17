Достижения.рф

«Токсичная месть»: дворники разбрызгали ртуть по подъезду жилого дома во Владивостоке

Дворники разбрызгали ртуть по подъезду дома во Владивостоке, чтобы отомстить УК
Дворники разбрызгали ртуть по подъезду жилого дома во Владивостоке, чтобы отомстить управляющей компании. Об этом пишет Telegram-канал «Лента дня».



Отмечается, что дворники обиделись на руководство УК, которое не выплатило им зарплату. Отомстить они решили весьма странным способом, который коснулся и ни в чём не повинных местных жителей.

Один из мужчин разбросал по подъездам дома мусор, а другой разбил градусник и раскидал ртуть.

При этом и сами жильцы неоднократно жаловались на УК, которая давно не выполняет свои обязанности и не обслуживает дома должным образом.

Анастасия Чинкова

