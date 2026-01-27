Достижения.рф

Бухгалтер украла миллионы у работодателя, чтобы покрыть долги мужа-игромана

В Нефтеюганске осудили бухгалтера за хищение более 6,7 млн рублей у работодателя
Фото: Istock/welcomia

Суд Нефтеюганска вынес приговор бухгалтеру Дарье С. Женщина похитила у работодателя более 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщает издание Neft.



Дарья работала кассиром в ювелирной компании. С января 2022 года по июль 2024 года она систематически брала наличные деньги из сейфа предприятия.

Женщина использовала то, что руководство доверяло ей и подписывало акты инвентаризации, не пересчитывая денежные средства. На требования сдать выручку в банк сотрудница отвечала отговорками.

На суде бухгалтер объяснила свои действия финансовыми проблемами в семье. По её словам, муж имел долги перед букмекерскими конторами и микрофинансовыми организациями, а собственных доходов семьи не хватало для выплат.

Суд приговорил Дарью С. к четырём годам лишения свободы, но предоставил отсрочку до достижения её дочерью 14 лет. Кроме того, с неё взыскали похищенные деньги в пользу компании «РОСТорг».

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0