Бухгалтер украла миллионы у работодателя, чтобы покрыть долги мужа-игромана

27 января 2026, 19:42

В Нефтеюганске осудили бухгалтера за хищение более 6,7 млн рублей у работодателя

Фото: Istock/welcomia

Суд Нефтеюганска вынес приговор бухгалтеру Дарье С. Женщина похитила у работодателя более 6,7 миллиона рублей. Об этом сообщает издание Neft.