Свидетельница рассказала подробности убийства в подъезде дома в Сергиевом Посаде

27 января 2026, 18:18

Фото: Istock/Diy13

Очевидица Ангелина сообщила подробности кровавого инцидента в Сергиевом Посаде.





В беседе с «Газетой.Ru» свидетельница происшествия рассказала, что мужчина напал на сожительницу на лестничной клетке.



По её словам, всё началось с уведомления в домовом чате: «Помогите, убивают соседку». Когда Ангелина поднялась наверх, она увидела тело женщины и нож рядом.

«Криков не было, шума не было. В этой квартире, как соседи по площадке говорят, всегда были тишина и покой... Всё было тихо и спокойно. Видимо, конфликт начался на лестничной площадке, потому что, соседи говорят, там всё в крови. Это было жутко», — сказала она.