Мигрант пойдёт под суд за избиение и изнасилование девушки в московском парке

27 января 2026, 18:49

В Москве завершили расследование уголовного дела об изнасиловании в парке

В Москве иностранец предстанет перед судом по обвинению в нападении на девушку. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.