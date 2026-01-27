Мигрант пойдёт под суд за избиение и изнасилование девушки в московском парке
В Москве иностранец предстанет перед судом по обвинению в нападении на девушку. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по региону.
Инцидент случился в парке на западе столицы в июне прошлого года. По информации следствия, мигрант избил девушку, нанося удары руками и ногами по голове и телу. После избиения он совершил сексуальное насилие.
На момент происшествия подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и не был знаком с потерпевшей. В ходе нападения он угрожал ей расправой. Следствие возбудило против мужчины уголовное дело по статье об изнасиловании.
Следователи провели с обвиняемым все процессуальные действия, предъявили ему окончательное обвинение и избрали меру пресечения — содержание под стражей. На текущий момент расследование завершили, а материалы уголовного дела сформировали в полном объёме. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.
