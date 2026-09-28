28 сентября 2026, 11:51

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С 1 октября 2026 года россиян и бизнес ждёт сразу несколько заметных изменений: пересмотр выплат, новые правила кредитования, регулирование маркетплейсов, ограничения для самозанятых и налоговые нововведения. Часть решений уже утверждена, другие пока остаются на стадии обсуждения. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Прибавки к пенсиям, зарплатам и социальным выплатам Перерасчет пенсии при увольнении Ужесточение лимитов по кредитам Новые ограничения для маркетплейсов Введение лимита в работе самозанятых Изменения в длящихся договорах «Честный знак» добавят на новые категории товаров Эксперимент по изменению условий назначения единого пособия Изменение условий семейной ипотеки Повышение стоимости билетов и коммунальных услуг Другие изменения для бизнеса

Прибавки к пенсиям, зарплатам и социальным выплатам

Фото: iStock/mars58

Перерасчет пенсии при увольнении

Ужесточение лимитов по кредитам

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Новые ограничения для маркетплейсов

Фото: iStock/Tevarak

Введение лимита в работе самозанятых

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Изменения в длящихся договорах

«Честный знак» добавят на новые категории товаров

Фото: iStock/Danilin

Эксперимент по изменению условий назначения единого пособия

Изменение условий семейной ипотеки

Не только больничные и отпускные: какие выплаты работодатель обязан предоставлять сотруднику помимо зарплаты? Полный перечень

Повышение стоимости билетов и коммунальных услуг

Фото: iStock/Serjio74

Другие изменения для бизнеса