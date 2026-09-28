Прибавки к пенсиям и зарплатам, новые условия семейной ипотеки и повышение тарифов ЖКХ: что изменится в законах с 1 октября 2026 года?
С 1 октября 2026 года россиян и бизнес ждёт сразу несколько заметных изменений: пересмотр выплат, новые правила кредитования, регулирование маркетплейсов, ограничения для самозанятых и налоговые нововведения. Часть решений уже утверждена, другие пока остаются на стадии обсуждения. Подробности — в материале «Радио 1».
Прибавки к пенсиям, зарплатам и социальным выплатам
С октября не менее чем на 4% планируется проиндексировать оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Повышение должно затронуть денежное довольствие по званию и должности контрактников, призывников и сотрудников Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС, Федеральной таможенной службы и Государственной противопожарной службы. По последним сведениям за 21 сентября постановление правительства еще не подписано, поэтому окончательный коэффициент неизвестен. Изначально в бюджет закладывали инфляцию около 4%, однако к середине сентября ее фактический показатель достиг 6,2%, поэтому параметры индексации могут пересмотреть.
Вместе с окладами должны вырасти и военные пенсии — для бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур применяется тот же коэффициент. Размер выплаты зависит от выслуги: при 20 годах службы она составляет 50% денежного довольствия, а за каждый последующий год прибавляется 3%, но общий размер не может превышать 85%. В 2026 году дополнительно используется понижающий коэффициент 93,59%.
Серьезная прибавка ожидает пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности. Фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Перерасчет будет автоматическим. При этом если повышение уже было произведено из-за I группы инвалидности, повторной прибавки после достижения 80 лет не предусмотрено.
Тем, кто имеет право на надбавку за уход, также полагаются дополнительные суммы: 1413,86 рубля к страховой пенсии и 1470,64 рубля к государственной.
Перерасчет пенсии при увольнении
Пенсионеры, прекратившие работать в сентябре, в октябре получат право на перерасчет пенсии с учетом индексаций, которые не применялись к их выплатам в период трудовой деятельности. С 2016 по 2024 год работающим пенсионерам индексации фактически не выплачивались, хотя сами повышения фиксировались.
Деньги в новом размере могут прийти не сразу: работодателю необходимо передать сведения в Социальный фонд, а фонду — провести перерасчет. Поэтому задержка может составить один-два месяца. Если пенсионер впоследствии снова устроится на работу, уже увеличенный размер пенсии уменьшен не будет.
Ужесточение лимитов по кредитам
С 1 октября Банк России ужесточает макропруденциальные лимиты для потребительских займов. Банкам и МФО придется сократить долю кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой и займов на длительные сроки.
Доля кредитов клиентам с нагрузкой выше 50% снизится с 18 до 15% портфеля, с нагрузкой выше 80% — с 3 до 1%, а доля займов сроком более пяти лет — с 5 до 1%. Прямого запрета нет, однако выдавать такие кредиты банкам станет дороже, поэтому требования к заемщикам могут стать строже. На ипотеку эти ограничения не распространяются.
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Одновременно появится техническая возможность пополнять собственный счет наличными через банкомат другого банка с использованием СБП. За одну операцию можно будет внести до 25 000 рублей, за сутки — до 50 000, за месяц — до 200 000 рублей. Подключение услуги останется на усмотрение банков, а за операцию они смогут взимать комиссию.
Новые ограничения для маркетплейсов
С 1 октября начинает действовать Федеральный закон №289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Он устанавливает системные правила для маркетплейсов и других цифровых платформ, связывающих продавцов и покупателей.
В предварительный перечень входят Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, Купер, Магнит Маркет, Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Маркет и Яндекс Путешествия.
Для продавцов одним из главных изменений станет запрет на изменение условий договора задним числом. О планируемых изменениях площадка должна уведомлять заранее — обычно минимум за 15 дней, а по отдельным существенным условиям за 45 дней. Условия сотрудничества должны быть закреплены в едином договоре.
Маркетплейсы также не смогут предоставлять скидки за счет продавца без его согласия. Правила ранжирования товаров должны быть раскрыты, а продавцам и владельцам пунктов выдачи заказов предоставляются дополнительные гарантии.
Покупателям площадки должны четко сообщать, что выступают посредниками, а не продавцами товара. В интерфейсе должны быть предусмотрены механизмы для подачи претензий и оформления возвратов.
Новые требования затронут и налоговый контроль. Крупнейшие платформы обязаны передавать в ФНС структурированные сведения о продавцах, включая ИНН, объем продаж, выплаты и количество операций. При наличии сигнала от налоговой площадка сможет заблокировать аккаунт продавца после предусмотренной процедуры: сначала направляется предупреждение, затем предоставляется 10 рабочих дней на пояснения.
Введение лимита в работе самозанятых
С 1 октября начинает действовать постановление Правительства РФ №760. Самозанятый или ИП не сможет работать с одним и тем же заказчиком через цифровую платформу более 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд. При превышении установленного лимита платформа должна заблокировать выдачу заказов именно в связке «этот заказчик — этот исполнитель» на два месяца.
При этом с другими заказчиками через ту же площадку работать можно. Штрафов для самозанятых не предусмотрено, однако при выявлении признаков трудовых отношений заказчику могут доначислить НДФЛ и страховые взносы.
Ограничение не распространяется на заказы без почасового учета и прямые договоры, заключенные без участия платформы. Если хотя бы в одном из шести месяцев выполнено 60 часов или меньше, шестимесячный отсчет начинается заново.
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Одновременно цифровые платформы должны предоставлять преференции самозанятым, которые добровольно оформили пенсионное или медицинское страхование: минимальный размер такой преференции составляет 2,9% дохода, полученного через платформу.
Изменения в длящихся договорах
Еще одно важное изменение касается длящихся договоров. Если после заключения соглашения у продавца из-за изменения законодательства возникает обязанность платить НДС, а покупатель не имеет права на вычет, стороны не пересмотрели цену и договор не содержит специального условия на такой случай, налог рассчитывается внутри уже согласованной суммы.
Например, при договоре на 500 000 рублей и ставке НДС 22% налог составит 90 164 рубля по формуле 500 000 × 22/122. Эту сумму продавец уплатит в бюджет за свой счет.
Расчетный метод не применяется, если покупатель имеет право на вычет, стороны договорились увеличить цену либо изменилась только ставка НДС, а не сама обязанность платить налог.
«Честный знак» добавят на новые категории товаров
С 1 октября обязательная маркировка средствами идентификации «Честный знак» распространяется на хозяйственные, санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности. Регистрация участников оборота началась с 1 сентября.
Остатки, произведенные или ввезенные до 1 октября, можно будет продавать без маркировки до 30 сентября 2027 года. Самозанятым запрещено реализовывать товары, которые подлежат обязательной маркировке, поэтому производителям такой продукции придется переходить на ИП.
Эксперимент по изменению условий назначения единого пособия
С 1 октября стартует финальный этап эксперимента по изменению правил назначения единого пособия. В трех регионах — Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе — Социальный фонд начнет учитывать не только официальные доходы, но и поступления на счета и вклады членов семьи.
Если сумма поступлений за расчетный год превысит 200% совокупного дохода семьи, в выплате могут отказать. При этом переводы между собственными счетами и членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и деньги от продажи имущества при наличии подтверждающих документов из расчета исключаются.
Расходы семьи анализироваться не будут. Эксперимент продлится до 31 декабря 2026 года, после чего его результаты могут стать основанием для распространения механизма на всю страну.
Изменение условий семейной ипотеки
Параметры семейной ипотеки после октября могут измениться, но окончательного решения пока нет. Сейчас программа предусматривает ставку 6%, срок до 30 лет, первоначальный взнос от 20% и лимиты 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга с областями и 6 млн рублей для остальных регионов.
Обсуждается дифференциация ставки в зависимости от количества детей: для семьи с одним ребенком — 10–12%, с двумя — 8–10%, с тремя — 6–8%, с четырьмя — 4–6%, с пятью и более — 2–4%.
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Также обсуждаются ограничение льготной ставки первыми 15 годами с последующим расчетом «ключевая + 2 п. п.», увеличение максимальной суммы для многодетных семей, минимальная площадь жилья 35 м² и обязательная регистрация в приобретенной квартире в течение 271 дня. Ранее новые параметры планировали запустить с июля, однако обсуждение продолжается.
Повышение стоимости билетов и коммунальных услуг
С 1 октября тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки дальнего следования в регулируемом сегменте увеличатся на 9,2%. Индексация касается плацкартных и общих вагонов, а также перевозки багажа и грузобагажа.
Купе, СВ и скоростные поезда, включая «Сапсан» и «Ласточку», под действие этой индексации не попадают: их стоимость перевозчик формирует самостоятельно с учетом спроса. Пригородные электрички также не затронуты, поскольку тарифы на них устанавливаются регионами.
Одновременно начнется основной этап индексации коммунальных тарифов. В среднем по стране рост составит около 9,9%, однако в регионах он будет различаться — от 8 до 22%. Среди максимальных значений указаны Ставропольский край — 22%, Дагестан — 19,7%, Тамбовская область — 17,5%, Тюменская область — 17,2%, Москва — 15%, Санкт-Петербург — 14,6%, Московская область — 12,8%.
Минимальная индексация составит 8% в Хакасии и Чукотском автономном округе, 8,9% — в Бурятии и Кировской области. Изменение рассчитывается по совокупной плате за коммунальные услуги, а новые тарифы начнут действовать с 1 октября, но увидеть их в платежных документах потребители смогут только в ноябрьских квитанциях.
С октября также вводится новый ГОСТ Р 56906-2026 по системе организации рабочего пространства 5S. Стандарт является добровольным и может применяться для организации документооборота и хранения первичных документов.
Другие изменения для бизнеса
С октября вводится новый ГОСТ Р 56906-2026 по системе организации рабочего пространства 5S. Стандарт является добровольным и может применяться для организации документооборота и хранения первичных документов.
ФНС начнет получать сведения о доходах иностранных работников для последующей передачи в МВД. Кроме того, льготную ставку НДС 10% на детские товары теперь потребуется подтверждать документально.
Изменения затронут и прослеживаемость товаров: уведомление о ввозе продукции из стран ЕАЭС заменяется документом о предстоящей поставке, а ФНС должна присвоить РНПТ не позднее следующего календарного дня.
Таким образом, октябрь 2026 года одновременно меняет правила для пенсионеров, заемщиков, семей, самозанятых, продавцов и покупателей на цифровых площадках. При этом часть наиболее обсуждаемых нововведений — в частности параметры военной индексации и семейной ипотеки — на момент подготовки материала окончательно не утверждена.