Бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам свыше 25 миллионов рублей

Сумму в более 25 миллионов рублей бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам, находясь «как будто под гипнозом», передает региональное управление МВД. Жертва рассказала, что с ней связался неизвестный, представившись полицейским и заявив, что деньги и счета потерпевшей в опасности.