Бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам свыше 25 миллионов рублей

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Сумму в более 25 миллионов рублей бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам, находясь «как будто под гипнозом», передает региональное управление МВД. Жертва рассказала, что с ней связался неизвестный, представившись полицейским и заявив, что деньги и счета потерпевшей в опасности.
«Звонивший, угрожая проблемами с законом, убедил заявительницу, что на ее имя злоумышленники оформили кредиты, которые не отображаются в Росфинмониторинге», — поделились стражи порядка.Несчастная взяла по требованию аферистов несколько кредитов в банках и отправила им. Потом попыталась сделать это еще раз, однако ей отказали, а злоумышленники пропали с радаров. Женщина написала заявление в полицию.
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